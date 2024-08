Estado de Oklahoma usará códigos QR vinculados ao fundo NIL em capacetes

O técnico do Oklahoma State, Mike Gundy, disse na semana passada que espera que seus jogadores possam se concentrar no futebol agora, em vez do “lado comercial” de nome, imagem e semelhança, com a abertura da temporada ocorrendo em apenas alguns dias.

Mas Gundy também espera que uma estratégia inovadora possa render aos seus jogadores mais dinheiro NIL durante a temporada.

A escola anunciou na terça-feira que os Cowboys exibirão códigos QR em seus capacetes com links para uma página de doações para o fundo NIL da escola, o que se acredita ser uma novidade no futebol universitário.

Os códigos QR na parte de trás de cada capacete terão 1,5 polegadas quadradas. A escola disse que, embora os códigos não sejam visíveis das arquibancadas no dia do jogo, os fãs que assistirem durante as transmissões de televisão poderão capturá-los em seus telefones. O Oklahoma State acredita que isso ajudará a aumentar o valor NIL do time ao longo do ano.

Os Cowboys usarão códigos QR com links para o fundo NIL do time em seus capacetes nesta temporada. O técnico Mike Gundy chamou isso de “um passo revolucionário para frente”. Bruce Waterfield/Atletismo da OSU

“Este é um passo revolucionário para ajudar a manter o futebol americano do Oklahoma State à frente do jogo”, disse Gundy. “Ele dá uma chance para os fãs comuns do mundo todo terem um impacto real quando se trata de apoiar os esforços do NIL para o futebol americano do Cowboy. Estou emocionado com esta oportunidade para nossos jogadores.”

Na semana passada, Gundy lamentou as pechinchas e distrações da era NIL, que agora inclui agentes para jogadores universitários.

“Temos que ter essas conversas com [the players]. ‘Diga ao seu agente para parar de nos ligar e pedir mais dinheiro.’ Não é negociável agora. Começará novamente em dezembro”, disse Gundy. “Então agora podemos nos dirigir apenas no futebol, e essa parte é divertida.”

Os Cowboys abrem a temporada em 31 de agosto contra o atual campeão nacional da FCS, South Dakota State. Oklahoma State está classificado em 18º no ranking de pré-temporada da ESPN, liderado pelo astro running back Ollie Gordon II, que liderou a nação com 1.732 jardas corridas na temporada passada.

“A boa notícia é que nos próximos cinco meses podemos simplesmente jogar futebol”, disse Gundy. “Não há negociação agora. O portal acabou. Toda a negociação é história. Agora estamos jogando futebol.”