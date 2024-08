Estados Unidos conquistam quatro ouros olímpicos no remo masculino

Os Estados Unidos venceram a final masculina de quatro, enquanto Nova Zelândia, Romênia e Holanda também conquistaram medalhas de ouro nas competições olímpicas de double scull e fours no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marnes na quinta-feira.

Os americanos conquistaram a medalha final do dia de remo dominando quase desde o início, superando um desafio tardio da Nova Zelândia e terminando em 5:49:03, conquistando o ouro.

Dando início a um período de pouco mais de uma hora em que muitas medalhas foram concedidas, a equipe neozelandesa de Brooke Francis e Lucy Spoors (6:50:45) manteve a calma em uma final apertada para superar a Romênia por 0,24 segundos. As duas se tornaram mães desde as últimas Olimpíadas e prestaram homenagem aos filhos, que estavam assistindo das arquibancadas, após a vitória.

“Eles são definitivamente nossa superpotência no fundo. Desde Tóquio, nós dois acreditamos que poderíamos vencer esta corrida”, disse Spoors. “Foi uma construção lenta, mas estar aqui e finalmente fazer isso na frente deles, eu não consigo acreditar.”

A Romênia venceu uma batalha acirrada com a Holanda na final do double scull masculino, com a Irlanda levando o bronze.

Depois de um quarto lugar e uma medalha de prata nas duas primeiras corridas, as holandesas finalmente subiram ao degrau mais alto do pódio na final feminina após um emocionante confronto com a equipe britânica, que as viu terminar 0,18 segundos na frente e ficar com o ouro.

“Eu apenas disse: ‘Continue remando, continue remando’, então ouvi Hermijntje [Drenth] atrás de mim: ‘Gente, nós vencemos'”, disse Tinka Offereins, da equipe holandesa. “Olhei tarde demais para a tela, e nós fomos os primeiros. Não foi normal. Não consigo acreditar.”

A Reuters contribuiu para esta reportagem.