Estátua de Kobe Bryant com Gianna revelada fora da Crypto.com Arena

Los Angeles Lakers homenageados Kobe Bryant com a segunda de três estátuas para homenagear o Hall of Famer na sexta-feira… com a iteração mais recente apresentando sua filha, Gianna.

Fotos do produto final vazaram do lado de fora da Arena Crypto.com na sexta-feira. A escultura reproduz a imagem de Kobe e Gianna sentados na quadra de um jogo do Laker em dezembro de 2019.

Flores roxas e douradas cercam o monumento – com uma placa com uma citação de Bryant descrevendo sua filha e como ele estava orgulhoso de ser pai de uma menina.

“Gianna é incrível e é melhor do que eu na idade dela. Ela é melhor do que eu na idade dela. Ela conseguiu. As meninas são incríveis. Eu teria mais cinco se pudesse. Sou uma menina, pai.”

Esta é a segunda estátua do Memorial Bryant… primeiro foi revelado em 08/02/24 (homenageando os números das camisas de Kobe e Gigi) e é a imagem de Kob em seu jogo de 81 pontos em 2006.

Houve um alguns erros de digitação em jogadores José Calderón dar Von Waferde nomes mas eles têm desde que foi corrigido.