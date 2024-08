Estreia de Justin Fields no Steelers é marcada por fumbles na derrota da pré-temporada

PITTSBURGH — Apesar de todos os aspectos positivos da estreia de Justin Fields pelo Pittsburgh Steelers no primeiro jogo de pré-temporada do time na sexta-feira à noite, duas jogadas ofuscaram o desempenho do quarterback.

Uma troca de snaps perdida em cada uma das duas primeiras investidas de Fields atrapalhou a primeira partida dos Steelers no ano, e os erros foram apenas parte de uma derrota desleixada por 20 a 12 para o Houston Texans.

“Achei que ele fez algumas coisas legais”, disse o técnico Mike Tomlin. “Mas, obviamente, ele foi um componente da troca de CQ, e da minha perspectiva, isso é responsabilidade dupla do centro e do quarterback. Isso anulou muitas coisas boas que estavam acontecendo naqueles primeiros drives.”

Fields jogou por três séries, completando 5 de 6 tentativas para 67 jardas, mas além dos fumbles, ele foi derrubado duas vezes.

O primeiro fumble veio na abertura do drive quando os Steelers cruzaram o meio-campo. O erro entre Fields e o center Nate Herbig custou ao time 4 jardas no primeiro down. A unidade não conseguiu se recuperar, dando punt três jogadas depois.

No próximo drive, o primeiro snap foi outra troca de fumble. Desta vez, a bola foi recuperada pelo fullback Jack Colletto para um ganho de 4 jardas, mas os Steelers ainda foram três e saíram enquanto Fields correu por 2 jardas e então foi derrubado por Danielle Hunter para uma perda de 8.

“Estávamos apenas atirando no próprio pé”, disse Fields. “Fumbled snap, acho que todas as três fases, então podemos definitivamente ser melhores nessa parte.

“E eu acho que a parte do encaixe, nós temos que estar na mesma página. Eu coloco isso em mim para estar na mesma página e saber quem está naquele centro ou saber como ajustar e o que eu preciso fazer.”

Justin Fields completou 5 de 6 passes para 67 jardas em suas três séries na sexta-feira à noite, mas participou de dois fumbles e foi derrubado duas vezes. Foto de Justin K. Aller/Getty Images

Herbig, porém, assumiu “100%” da culpa após o jogo.

Depois que Fields saiu, o quarterback reserva Kyle Allen finalizou o jogo para os Steelers, completando 17 de 23 tentativas para 193 jardas.

Contra o Buffalo Bills, no segundo jogo da pré-temporada na próxima semana, os Steelers provavelmente adicionarão outro quarterback à disputa.

Durante sua coletiva de imprensa pós-jogo, Tomlin disse que espera que Russell Wilson esteja disponível no próximo jogo. Com Wilson afastado na sexta-feira enquanto continua a se recuperar de uma lesão na panturrilha, Fields foi anunciado como titular e correu para um mar de Terrible Towels enquanto seu nome era chamado.

“Foi legal”, disse Fields. “Acho que nossos uniformes são muito legais. Gostei do preto e amarelo, preto e dourado, então foi incrível colocar os novos fios e meio que conseguir um novo estádio, ter uma nova sensação.”

Embora as primeiras investidas dos Steelers tenham fracassado, Fields mostrou lampejos de sua habilidade de criação de jogadas ao completar suas primeiras cinco tentativas, incluindo um dardo de 20 jardas para o recebedor Van Jefferson.

“Sinto que estava em um bom ritmo, e acho que estávamos movimentando bem a bola”, disse Fields. “Acho que só os snaps perdidos, coisas assim, podem matar um drive inteiro, mas acho que o ritmo geral das coisas, acho que entramos e saímos do huddle rápido e nos sentimos bem.”

Sua única falha foi outra bola profunda para Jefferson que foi considerada fora de campo, mas Fields achou que o recebedor completou a recepção.

“É, eu pensei que ele estava dentro dos limites”, disse Fields. “Não vou mentir.”

E para Fields e o ataque, sexta-feira também foi a primeira oportunidade de trabalhar com o novo coordenador ofensivo Arthur Smith. O ataque marcou apenas 12 pontos, mas acumulou 344 jardas, 19 primeiras descidas e 109 jardas corridas — e teve uma média de 6 jardas por jogada.

“Você pode ter uma ideia do que Arthur está pensando, como ele joga, como ele se comunica com você na lateral do campo e coisas assim”, disse Fields. “Então foi bom, só estar com eles e ter uma experiência real de jogo com ele.

“… Acho que o processo geral correu bem e a logística de tudo correu bem.”