Estrela da NHL Johnny Gaudreau e irmão mortos em acidente de bicicleta

5h45 horário do Pacífico – A Polícia Estadual de Nova Jersey disse ao TMZ … “Os soldados responderam a um acidente de veículo motorizado às 20h19 na County Route 551 North, marco 11.1 Oldmans Township, Salem County. Com base em uma investigação preliminar, dois pedalistas, John M. Gaudreau, um homem de 31 anos de Carneys Point, NJ, e Matthew R. Gaudreau, um homem de 29 anos de Pedricktown, NJ, estavam viajando para o norte na County Route 551, perto da linha de neblina da estrada. Sean M. Higgins, um homem de 43 anos de Woodstown, NJ, estava viajando para o norte na CR 551 em um Jeep Grand Cherokee atrás de um sedã e SUV.

“Higgins tentou ultrapassar o sedã e o SUV mais lentos, entrou nas pistas de trânsito no sentido sul, ultrapassou o sedã mais lento e tentou entrar novamente nas pistas de trânsito no sentido norte quando o SUV na frente de Higgins mudou para o meio de na estrada, dividindo as pistas norte e sul para ultrapassar com segurança os dois pedalistas que viajavam para o norte no lado direito da estrada. Higgins então tentou ultrapassar o SUV à direita e atingiu os dois pedalistas na traseira, os dois pedalistas sofreram ferimentos fatais. .”

Eles concluíram … “Através de uma investigação mais aprofundada, Higgins era suspeito de estar sob a influência de álcool, acusado de duas acusações de morte por carro e apresentado no Centro Correcional do Condado de Salem. Este acidente continua sendo uma investigação ativa e sem informações adicionais está disponível.”

A National Hockey League acaba de perder um de seus craques… Johnny Gaudreau foi morto junto com seu irmão enquanto andavam de bicicleta em Nova Jersey.

De acordo com vários meios de comunicação… Gaudreau e seu irmão, Mateusestavam andando de bicicleta em uma estrada na zona rural de Oldmans Township, no sul de Jersey, na noite de quinta-feira, quando colidiram com um veículo em movimento.

A polícia disse que o motorista permaneceu no local e os investigadores agora estão investigando as circunstâncias do acidente.

Gaudreau – que foi chamado de “Johnny Hockey” por seus fãs – passou 11 temporadas na NHL, jogando nove delas pelo Calgary Flames.

Suas últimas duas temporadas foram com o Columbus Blue Jackets – e a equipe divulgou um comunicado sobre a morte prematura de Johnny.

Em seus comentários, a equipe disse que ficou chocada e arrasada com a tragédia ao chamar Johnny de grande jogador de hóquei. Mais importante ainda, eles disseram que Johnny amava sua família e ofereceu apoio aos parentes enlutados.

Johnny tinha 31 anos. Matthew tinha 29.

RASGAR