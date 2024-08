Estrela de ‘AGT’ Perry Kurtz morto aos 73 anos, morto em atropelamento

Perry Kurtz – um comediante que apareceu no “The Tonight Show with Jay Leno” e tinha ligações com várias lendas da comédia – morreu.

Na década de 1980, ele atuou como atração principal consistente no Dangerfield’s – em homenagem ao astro da comédia Rodney Dangerfield. Ele também tocou na Comedy Store, no Jon Lovitz Comedy Club, no Hollywood Pantages Theatre e em outros locais. Ele tinha um relacionamento próximo com – e estava aberto para – Robin Willians antes de RW ser aprovado em 2014.