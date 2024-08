Estrela de ‘Elite’ Julian Ortega morre aos 41 anos e desmaia na praia

Juliano Ortega – estrela do programa viral da Netflix “Elite” – morreu… desmaiando em uma praia na Espanha e morrendo, apesar dos esforços dos salva-vidas, segundo relatos.

Os relatos iniciais foram de que o ator se afogou, mas as autoridades esclareceram que ele realmente teve uma parada cardíaca na praia.

Os salva-vidas confirmaram a um meio de comunicação local que tentaram reanimar JO por meia hora antes de ele ser declarado morto no local.

Julian ganhou destaque no drama espanhol “Elite”, interpretando o gerente do restaurante “La Cabana” no programa em alguns episódios em 2018.