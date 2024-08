Estrela de ‘Hospital Geral’ Johnny Wactor, 2 homens acusados ​​de assassinato

Dois dos 4 homens presos no assassinato da estrela de “Hospital Geral” Johnny Wactor foram agredidos com acusações de homicídio.

Promotor Distrital do Condado de Los Angeles George Gascón anunciou as acusações na segunda-feira … embora 4 homens tenham sido acusados ​​​​de vários crimes relacionados à morte de Wactor, apenas 2 foram atingidos por acusações de homicídio.

As acusações de homicídio são um grande avanço no caso, mas o colega de trabalho de Johnny, que estava com ele na noite em que morreu, disse que a família do ator não estará em paz. até que haja convicções nesse caso.