Estrela de ‘Notebook’ Gena Rowlands morre aos 94 anos

Disseram-nos que seu filho, diretor Nick Cassavetes também esteve em casa com frequência esta semana.

Conforme informamos, Nick anunciou O diagnóstico de Gena em junho… no 20º aniversário de “The Notebook”, que ele dirigiu. A personagem de Gena no filme também sofria da doença.

Gena – filha de uma atriz Lady Rowland que também foi diagnosticada com Alzheimer antes de sua morte – aposentou-se de Hollywood em 2015 depois de ganhar 4 prêmios Emmy, 2 Globos de Ouro e 2 indicações ao Oscar.

Ela colaborou com seu primeiro marido, um cineasta João Cassavetesem várias ocasiões… incluindo “Gloria” e “A Woman Under the Influence”.