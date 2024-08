Estrela de ‘Pokémon’ Rachael Lillis morre após batalha contra o câncer de mama

A artista veterana faleceu pacificamente enquanto dormia no sábado à noite… depois de lutar contra o câncer de mama. Laurie – que compartilhou a notícia no GoFundMe lançado para os cuidados de sua irmã – disse que não pôde estar ao lado de Rachael quando ela faleceu… mas garantiu aos fãs que RL morreu “sem dor”.

Além de seu trabalho na franquia “Pokémon”, Rachael foi uma referência na comunidade de anime, tendo dublado personagens em vários filmes e programas de TV… incluindo “Hunter × Hunter: The Last Mission”, “Berserk: The Golden Age Arc”, “Sonic X”, “Animation Runner Kuromi” e “Guardian of Darkness”.