Estrela de ‘RHOC’ Alexis Bellino noiva do ex-John Janssen de Shannon Beador

Estrela de “As verdadeiras donas de casa de Orange County” Alexis Bellino deve esperar tensão com Shannon Beador na reunião… porque ela simplesmente concordou em se casar com o ex de seu colega.

A personalidade da Bravo anunciou suas boas notícias no Instagram na noite de quarta-feira, confirmando seu namorado, John Janssenproposto.

De acordo com Alexis, John fez a pergunta enquanto eles comemoravam seu aniversário de namoro de 9 meses … o que não sabíamos que era uma coisa, TBH.

Mesmo assim, AB não poderia estar mais feliz em passar a vida com o empresário.

Ela escreveu … “Cada momento juntos foi um presente. Estou tão apaixonada por você e pela linda vida que estamos construindo juntos com nossos filhos. E a resposta é 100000000% sim.”

Alexis e John se conheceram pela primeira vez em novembro de 2023… não muito depois de JJ se separar da namorada intermitente Shannon Beador após sua prisão por DUI. Alexis também estava solteira recentemente, pois havia cancelado seu noivado com Andy Bohn no início do outono.

A decisão de Alexis de namorar John tem sido um assunto polêmico na 18ª temporada de ‘RHOC’ … com as mulheres regularmente batendo de frente por causa de seu amante em comum – e dizem que Shannon, de US $ 75 mil, deve a JJ por uma reforma anterior.