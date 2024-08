Estrela do Texas, QB da NFL Colt McCoy se aposenta do futebol e consegue emprego na TV

O quarterback Colt McCoy, que se destacou na faculdade pelo Texas Longhorns antes de uma carreira na NFL que durou 14 temporadas com cinco times, está oficialmente se aposentando do futebol americano e se mudando para a cabine de transmissão.

“Obrigado, futebol”, McCoy postou nas redes sociais junto com um vídeo resumindo sua carreira. “Animado para o próximo capítulo.”

McCoy, 37, foi duas vezes finalista do Troféu Heisman durante sua carreira universitária no Texas, onde venceu um recorde de 45 jogos na Divisão I da NCAA como titular por quatro anos, de 2006 a 2009. Ele levou os Longhorns ao jogo do Campeonato Nacional BCS em 2010, após vencer o título Big 12 com uma temporada regular de 12-0.

Ele foi convocado na terceira rodada pelo Cleveland Browns em 2010 e teve um histórico de 11-25 em suas 36 partidas como titular pelo Browns, San Francisco 49ers, Washington Commanders, New York Giants e Arizona Cardinals, onde jogou pela última vez na temporada de 2022.

Em 56 jogos, McCoy lançou para 7.975 jardas, 34 touchdowns e 32 interceptações durante sua carreira profissional.

McCoy agora atuará como analista da NBC durante os jogos do Big Ten, fazendo sua estreia em 7 de setembro com o jogo Colorado-Nebraska.

“O futebol universitário sempre teve um lugar especial no meu coração. Com a expansão do Big Ten e a nova era do futebol universitário, é o momento perfeito para entrar na NBC Sports”, disse McCoy. “Mal posso esperar para compartilhar a paixão, a excitação e o espírito competitivo toda semana.”