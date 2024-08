Estrela do YouTube, Luke Goodwin, morto aos 35 anos após rara batalha contra o câncer

Luke morreu pacificamente em casa no dia 2 de agosto, com sua família ao seu lado… sua esposa, Becky anunciado em um vídeo do YouTube.

Conhecido por seu popular canal no YouTube, “I Will Not Be Defeated”, Luke foi diagnosticado em agosto de 2022 com leiomiossarcoma em estágio 4… um tipo raro de câncer que a Clínica Mayo diz que começa no tecido muscular liso e depois se espalha para o tecido normal do corpo.