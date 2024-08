Estrelas do futebol em ascensão nas Olimpíadas masculinas: Paredes, Restes e mais

Com os Jogos Olímpicos de 2024 chegando ao fim, o torneio apresentou uma série de estrelas do futebol masculino sub-23 que chamaram a atenção de fãs e clubes. Os escritores da ESPN escolhem os jogadores revelação que melhoraram sua classificação, detalham o que os torna tão especiais e por que eles podem estar em movimento durante a janela de transferências de verão.

Com 1,98 m, é difícil não notar Richardson, de 22 anos, durante as Olimpíadas, já que ele dominou as disputas de meio-campo pelo Marrocos a caminho de uma derrota na semifinal para a Espanha. Filho do ex-astro da NBA Micheal “Sugar” Ray Richardson, que representou o New York Knicks e o Golden State Warriors, entre outros, ele se destacou em uma disciplina esportiva diferente, tendo ingressado na academia do clube de sua cidade natal, o Nice, quando jovem. Ele então se destacou no Le Havre em 2021-22, antes de assinar pelo Stade de Reims em 2022 e fazer sua estreia sênior pelo Marrocos um ano depois, apesar das propostas dos Estados Unidos.

Nas Olimpíadas, além de seu tamanho e presença, Richardson demonstrou admirável habilidade técnica, o tino para ganhar faltas e reciclar a posse de forma inteligente, e um surto de ritmo para vencer seu homem e mudar a dinâmica de uma batalha no meio-campo. Ele agora está sendo ligado a uma potencial transferência para o Tottenham Hotspur, com o técnico Ange Postecoglou tendo identificado o ex-meio-campista francês sub-21 como um “Plano B” digno depois de aparentemente perder Conor Gallagher do Chelsea, que deve se juntar ao Atlético de Madrid. — Ed Pomba

O marroquino Amir Richardson está sendo cotado para o Tottenham Hotspur na Premier League após suas atuações nas Olimpíadas de 2024. (Foto de Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Enquanto a batalha se desenrolava contra a França nas quartas de final das Olimpíadas, Juan Pablo Varsky, um dos principais jornalistas de futebol da Argentina, fez uma pausa para prestar homenagem ao meio-campista central Fernández. “O artigo genuíno”, disse ele. “Contra qualquer oponente e em qualquer contexto. Um jogador de futebol emocionante.”

Forte na bola, versátil e com um pé esquerdo excepcional, Fernández tem se saído notavelmente bem nos últimos anos, beneficiando-se da experiência do time principal de um empréstimo ao Tigre em 2022. De volta ao Boca Juniors, ele logo se estabeleceu como um pilar do time, e também o homem de confiança do técnico Javier Mascherano na sala de máquinas do Sub-23 da Argentina, capaz de ancorar o meio-campo e também colocar as jogadas em movimento. No entanto, ele pode não ter meio metro de ritmo para se tornar realmente de classe mundial. Portugal parecia o destino provável, mas na segunda-feira ele assinou com o Al Qadsiah da Saudi Pro League. — Tim Vickery

OK, ele não é realmente um jogador que estamos descobrindo agora nestes Jogos Olímpicos, mas ele merece um destaque. O meia-atacante do Barcelona jogou 42 partidas (marcando 11 gols) na temporada passada em todas as competições pelos catalães, principalmente como um super-sub sob o comando do ex-técnico Xavi Hernandez, e ele fez parte do time vencedor da Eurocopa 2024 da Espanha. No entanto, ele tem sido a luz brilhante deste time olímpico sub-23.

Em um time com Abel Ruiz, Álex Baena e Pablo Barrios, Fermín tem sido o jogador mais importante para o técnico Santi Denia. Sua dobradinha contra o Japão nas quartas de final mudou o jogo e ele tem três gols na competição. Não muito tempo atrás, na temporada 2022-23, ele estava jogando na terceira divisão pelo Linares por empréstimo do Barcelona. Agora, seu verão estelar com seu país deve aumentar suas chances de ganhar uma vaga de titular sob o comando do novo técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick. — Julien Laurens

Em quatro jogos, Restes conseguiu três jogos sem sofrer gols e fez algumas defesas excelentes contra Argentina e EUA. Com apenas 19 anos, ele é um dos jogadores mais jovens neste torneio masculino das Olimpíadas, mas tem sido um muro, fazendo 12 defesas com 0,84 gols evitados.

Já regular na Ligue 1 por duas temporadas no Toulouse, ele é o melhor em sua posição em sua faixa etária. Ótimo em sua linha com uma personalidade forte e uma boa liderança para liderar sua defesa, ele é decente na bola também com seu pé esquerdo e tem um grande futuro pela frente. Restes teve um gostinho do futebol europeu na temporada passada na Liga Europa depois de vencer a Copa da França com seu clube de infância e ele ficará mais um ano no sul da França, mas depois disso, o céu é o limite para ele. — Lourenço

Guillaume Restes tem sido uma presença forte no gol da França, levando-a à disputa pela medalha de ouro. (Foto de Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images)

Grandes coisas eram esperadas de Adel nas Olimpíadas após suas façanhas pelo Egito durante sua corrida para a final da Copa das Nações Africanas Sub-23 em 2023. Ele não decepcionou. O jogador de 23 anos foi o Jogador do Torneio no Marrocos no ano passado, prosperando atrás dos atacantes ou em sua função favorita de ponta esquerda, realizando a promessa que demonstrou durante sua temporada de destaque em 2020-21, quando marcou 14 gols pelo Pyramids FC.

Antes das Olimpíadas, houve rumores de interesse da Bélgica, França, Dinamarca e outros lugares, e a especulação só aumentou após sua atuação como o melhor jogador da partida contra a favorita do torneio, a Espanha, quando os faraós lideraram o Grupo C. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 1, enquanto seu gol de cabeça aos 88 minutos contra o Paraguai manteve os norte-africanos vivos nas quartas de final.

Contra a França na semifinal, ele demonstrou, embora em um esforço perdedor, o tipo de arrogância e élan na posse de bola que alguém poderia associar aos grandes gauleses em anos passados. O Lyon é apenas um dos grandes nomes que dizem estar circulando em torno de um jogador que — sussurre — tem ainda mais talento e bravata do que Mohamed Salah na mesma idade. — Pomba

Cite uma categoria ofensiva, e Paredes provavelmente liderou os EUA nela, ou chegou bem perto. Ele empatou em mais gols (dois, ambos contra Guiné) e mais assistências (uma). Ele teve facilmente o maior número de chances criadas (11), incluindo quatro contra a França. Ele também teve alguns cruzamentos lindos que criaram de longe as melhores chances de gol dos EUA naquele jogo.

Paredes foi o segundo em carregamentos progressivos, apesar de geralmente ser uma estatística de defensor. Ele teve a maioria das tentativas de 1 contra 1 (11) e sofreu mais faltas (18). Se os EUA precisassem forçar a questão, eles olhavam para Paredes. Ele foi excelente, e veremos se ele pode usar isso como um incentivo para um grande ano com o VfL Wolfsburg, onde começou durante boa parte da segunda metade da temporada passada. — Bill Connelly

Kevin Paredes, dos EUA, foi uma ameaça constante no ataque durante as Olimpíadas de 2024. (Foto de Tullio M. Puglia/Getty Images)

A tradição do futebol paraguaio é baseada muito mais na resiliência silenciosa do que em momentos chamativos de inspiração, e Gómez foi um fiel expoente dessa herança na campanha olímpica do time, onde apenas uma derrota nos pênaltis para o Egito os impediu de chegar às semifinais. Ele foi um substituto no time que se classificou para os Jogos de Paris em um estilo tão impressionante no início do ano. Quando chegou o torneio, ele recebeu a tarefa de substituir o lesionado Fabrizio Peralta, um dos membros mais importantes do time. E ele assumiu a tarefa em um estilo silencioso, mas eficaz.

Gómez, do gigante paraguaio Olimpia, foi o principal ganhador de bolas do time, cobrindo espaços, lançando-se em tackles e despachando a bola rapidamente para um colega melhor posicionado. Ele também se destacou na disputa de pênaltis, convertendo com segurança seu pênalti contra o Egito. Ele provavelmente voará abaixo do radar dos principais clubes do mundo, mas é altamente valorizado por aqueles que jogam ao lado dele. — Vickery

Afilhado do técnico de futebol americano da Clemson, Dabo Swinney, Tessman tem o formato de um safety de futebol americano (1,88 m, 86 kg) e trouxe o mesmo tipo de presença física para as Olimpíadas que trouxe para a campanha bem-sucedida do Venezia na Série B de 2023-24. Ele foi um dos principais motivos para a promoção do Venezia, produzindo seis gols, três assistências e muita progressão de bola, e nas Olimpíadas ele liderou os EUA em recuperações de bola e passes progressivos. Ele também foi um alvo ocasional em escanteios.

A atuação de Tessman reforçou o motivo pelo qual alguns dos maiores clubes da Itália estão na disputa: houve rumores de que ele iria para a Internazionale antes de um acordo fracassar, e agora ele supostamente está sendo procurado pela AS Roma e pela Fiorentina. Connelly