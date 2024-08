Estudantes de Arapiraca discutem combate à violência contra a mulher em atividade promovida pelo MPAL

Em Arapiraca, os alunos do 3º ano da Escola Estadual Pedro de França Reis participaram de debate sobre a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência de gênero. A temática foi abordada durante um júri simulado, atividade que faz parte da programação especial definida pelo Ministério Público de Alagoas para a campanha “Agosto Lilás”.

A promotora de Justiça Viviane Karla Farias explica que, durante o encontro, os alunos simularam uma sessão do Tribunal do Júri, momento em que eles puderam representar os papéis exercidos pelos diversos atores que participam desse tipo de julgamento, a exemplo do juiz, do advogado, do promotor de Justiça, da testemunha, entre outros.

“A ação que realizamos teve como finalidade apresentar o funcionamento do Tribunal do Júri e discutir temas afetos à violência de gênero. Com ênfase na campanha Agosto Lilás, apresentamos aos alunos um caso de tentativa de feminicídio e, ao final, eles decidiram pela condenação do réu. Foi um momento importante de diálogo e aprendizado”, destacou a promotora Viviane Karla.

Realizada na última terça-feira (27), a atividade faz parte do projeto “Escola do Júri: O Tribunal da Cidadania”.