Estudantes universitários hospitalizados, foto chocante mostra-os desmaiados no bar de Cancún

Hull, que conversou com Notícias da CBS após o incidente, lembrou-se de ter passado um dia nadando em um resort de Cancún com o namorado, Jake Snidere amigo Kaylie Pitze. O que começou como um dia divertido ao sol rapidamente se tornou desastroso… pois 2 minutos depois de pedir água no bar, as mulheres se sentiram incapacitadas.