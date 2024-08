“Eu não dou a mínima mais”: Brittany Mahomes fala alto e claro sobre como superar trolls online

Brittany Mahomes compartilhou recentemente como seu marido, Patrick, a ajudou a lidar com comentários negativos nas mídias sociais. Apesar de enfrentar reações negativas por apoiar publicamente Donald Trump, Mahomes encontrou força no conselho de seu marido para ignorar os trolls. Ela confessou: “Ele é muito bom em bloquear as pessoas, então tê-lo ao lado ajudou. A principal coisa que ele sempre me disse é parar de me importar com o que as pessoas pensam – especialmente as pessoas que nem te conhecem.”

Em meio à controvérsia em torno de seu apoio a Trump, Mahomes se viu em desacordo com sua nova amiga Taylor Swift, que está namorando o companheiro de equipe de Patrick no Kansas City Chiefs, Travis Kelce. É uma dinâmica interessante, mas Mahomes parece não se abalar com o barulho. Ela explicou: “Acho que as mídias sociais costumavam me afetar muito. Agora, é como se, honestamente, eu não dou a mínima para o que as pessoas têm a dizer sobre mim mais. E acho que ele me ajudou a chegar a esse ponto.“

A esposa do astro da NFL falou sobre sua jornada para lidar com o abuso online em uma entrevista no podcast WHOOP. Ela deu crédito a Patrick por ajudá-la a bloquear as críticas enquanto seu perfil público continua a crescer. A franqueza de Mahomes sobre suas lutas com o escrutínio da mídia social é um lembrete de que até mesmo figuras públicas enfrentam desafios com a negatividade online.

Brittany sobre como lidar com haters: “Estou confiante em quem eu sou”

Em meio à controvérsia, Mahomes manteve sua confiança e autoconfiança. Ela expressou: “Eu sou forte em quem eu sou. Eu sou confiante em quem eu sou.“Em um mundo onde as mídias sociais muitas vezes podem ser um ambiente propício para a negatividade, a história de Mahomes serve de inspiração para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes.

O escrutínio público que Mahomes enfrenta por suas visões políticas e círculo social pode ser assustador, mas sua capacidade de se elevar acima de tudo é admirável. Sua história destaca a importância de priorizar o autocuidado e o bem-estar mental diante das críticas online.

A experiência de Brittany serve como um lembrete de que não há problema em bloquear o barulho e focar no que realmente importa. À medida que ela continua a navegar pelas complexidades de estar sob os olhos do público, sua história é um testamento da força que vem de permanecer fiel a si mesmo.