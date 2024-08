EUA desconfiam do Brasil antes das quartas de final do basquete olímpico

PARIS — O Brasil foi a Cinderela do torneio olímpico de basquete neste verão e agora tem sua maior chance de desafiar as probabilidades contra a equipe dos EUA nas quartas de final de terça-feira.

Os brasileiros ganharam sua vaga em Paris ao derrotar a Letônia em casa, em Riga, no mês passado. Então, o Brasil se espremeu na rodada de medalhas esta semana, graças a um tiebreak e alguns arremessos brilhantes de 3 pontos no que acabou sendo um jogo decisivo contra o Japão na semana passada em Lille, França.

Mas o estilo punitivo e a experiência do Brasil desmentem seu status de azarão.

“Eles são muito físicos. Acho que eles são o time de rebotes ofensivos número 1 do torneio”, disse o técnico do Team USA, Steve Kerr, no domingo. “Eles têm muitos arremessadores realmente bons e eles apenas jogam duro. Eles competem jogada após jogada, então teremos que estar prontos para sua fisicalidade e seus arremessos, e precisamos estar no limite e prontos para eles porque eles não vão recuar.”

Bruno Caboclo, que marcou 33 pontos na vitória do Brasil sobre o Japão, é um dos seis jogadores diferentes com média de oito pontos ou mais para a equipe nas Olimpíadas de Paris. ROBÔ DE BASQUETE AP/Getty Images

O Brasil tem apenas um jogador atual da NBA — o atacante Gui Santos, do Golden State Warriors — mas tem vários ex-jogadores e veteranos da NBA — cinco jogadores com mais de 30 anos — cuja postura tem sido muito útil neste verão.

Os brasileiros têm seis jogadores diferentes com média de oito pontos ou mais nas Olimpíadas, e o time tem uma média de 13 rebotes ofensivos por jogo e está arremessando incríveis 45% em cestas de três pontos, com 11 acertos por jogo durante a fase de grupos.

Esse tipo de fórmula de posse extra e alta eficiência é o tipo exato de estilo que pode levar a surpresas. Além disso, o Time EUA cedeu 16 rebotes ofensivos a mais do que eles próprios conseguiram, um dos seus poucos pontos fracos.

“Eu assisti a todos os jogos”, disse LeBron James. “Eles são muito dedicados aos seus sistemas ofensivo e defensivo.”

O atacante Bruno Caboclo, que jogou por quatro times da NBA ao longo de sete anos, marcou 33 pontos para o Brasil na vitória sobre o Japão.

Os americanos estão no lado oposto da chave que as potências Canadá, Alemanha e França. A Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo, teve a segunda melhor diferença de pontos na fase de grupos e perdeu para os EUA por apenas quatro pontos em uma exibição em Londres no mês passado, quando James marcou os últimos 11 pontos dos EUA para garantir a vitória.

Se os EUA ultrapassarem o Brasil, eles jogarão contra o vencedor de Sérvia e Austrália.

Não importa como a chave se desenrole, esta promete ser uma competição de alto nível rumo ao ouro.

“No espírito das Olimpíadas e da metáfora da maratona/corrida que usei, agora que passamos por isso, eu chamaria (como correr) de 800 metros”, disse Kerr. “Estamos correndo muito forte, mas não são os 100 metros.”