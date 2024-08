Os Estados Unidos compensaram a decepção em Tóquio estabelecendo um recorde mundial no revezamento medley misto 4×100.

Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh e Torri Huske seguraram a China e conquistaram o tempo vencedor de 3:37.43, quebrando a marca de 3:37.58 estabelecida pela Grã-Bretanha quando conquistou o ouro na estreia olímpica do evento selvagem e de lã há três anos.

Com cada equipe escolhendo dois homens e duas mulheres, os EUA e a China escolheram seus nadadores masculinos nas duas primeiras etapas.

Murphy colocou os EUA na frente no nado costas, o chinês Qin Haiyang ultrapassou Nic Fink no nado peito, mas Walsh colocou os americanos novamente na frente no nado borboleta antes de Huske segurar Yang Junxuan para garantir o ouro.

A equipe chinesa, que também incluía Xu Jiayu e Zhang Yufei, levou a prata em 3:37.55. O bronze foi para a Austrália em 3:38.76.

TORRI HUSKE SEGURA O OURO DO REVEZAMENTO 4X100 MEDLEY E O RECORDE MUNDIAL!

Marchand nadou a etapa de peito pela França, mas não conseguiu aumentar sua já impressionante coleção de quatro ouros individuais. Os franceses terminaram em quarto, mais de dois segundos atrás dos australianos.

Quando os britânicos ganharam o ouro em 2021, os americanos terminaram em quinto. A Grã-Bretanha ficou em sétimo dessa vez.

Os EUA aumentaram seu total para seis ouros, um atrás da líder Austrália, com quatro eventos restantes no domingo. Os americanos têm a garantia de ganhar a contagem geral de medalhas com 25.

Mais um ouro para McIntosh

Summer McIntosh se consolidou como uma das estrelas da natação nas Olimpíadas de Paris com sua terceira medalha de ouro individual.

A canadense de 17 anos perseguiu o americano Alex Walsh e derrotou outra nadadora norte-americana, Kate Douglass, para terminar em um recorde olímpico de 2:06.56 nos 200m medley individual.

Douglass ficou com a prata na final repleta de estrelas com 2:06.92, mas as americanas perderam o bronze quando Walsh, a medalhista de prata neste evento em Tóquio que registrou um tempo de 2:07.06, foi desclassificada porque não terminou o segmento de costas.

McKeown, que terminou em quarto, subiu para o bronze com 2:08.08.

Foi um golpe amargo para Walsh, cuja irmã mais nova, Gretchen, ganhou uma medalha de ouro e duas de prata em Paris.

“Estou devastada. Acho que Alex merece muito”, Gretchen disse aos repórteres depois de ajudar os EUA a ganhar o ouro no revezamento. “Ela trabalhou muito duro e eu realmente não sei como colocar isso em palavras. É muito triste, mas sei que ela voltará e melhor do que nunca.”

Gretchen dedicou sua vitória no revezamento misto à irmã.

“Eu realmente não sei como descrever isso”, ela disse sobre o DQ. “Eu sabia que teria que seguir em frente rapidamente no momento e dar-lhe um grande abraço, dizer-lhe que estou aqui por ela. E então sair e fazer isso [win the mixed relay] em sua homenagem.”

McIntosh estabeleceu vários recordes mundiais antes das Olimpíadas de Paris e confirmou as enormes expectativas ao reivindicar um papel de destaque na Arena La Defense, junto com Léon Marchand e Ledecky.

McIntosh também ganhou medalhas de ouro nos 200 borboleta e 400 medley, além de uma prata nos 400 livre. Ela ficou a apenas 0,88 segundos — a margem de sua derrota para Titmus — de igualar os quatro ouros individuais de Marchand.

“É bem surreal”, disse McIntosh, que se tornou o primeiro atleta canadense a ganhar três ouros em uma única Olimpíada. “Estou muito orgulhoso de mim mesmo e de como consegui me recuperar e administrar os eventos.”

Húngaro reivindica ouro borboleta

Kristóf Milák, da Hungria, venceu os 100 metros borboleta masculino, atrás de três nadadores na volta de volta.

Milák estava apenas em quarto na curva, mas ele se recuperou para tocar em 49.90. O Canadá ficou com a prata e o bronze, com Josh Liendo terminando em 49.99 e Ilya Kharun em seguida com 50.45.

Milák não conseguiu defender seu título olímpico nos 200 metros borboleta, ficando com a prata atrás da estrela francesa Marchand.

Milák conquistou a prata nos 100 metros borboleta há três anos, mas não teve que se preocupar com o cara que o derrotou naquela corrida. O americano Caeleb Dressel surpreendentemente não conseguiu se classificar para a final, registrando apenas o 13º tempo mais rápido nas semifinais na sexta-feira.

Kharun somou mais um bronze ao conquistado nos 200 metros borboleta.

