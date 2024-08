EUA ‘não podem ser embalados para dormir’ por vitórias passadas contra Jokic, Sérvia

PARIS — A Sérvia estava se fingindo de morta?

Após a vitória fácil do Time EUA sobre o Brasil nas quartas de final do basquete masculino olímpico, o técnico Steve Kerr foi inflexível de que seu time não descansará na vitória de 26 pontos sobre os sérvios no primeiro jogo da fase de grupos há 10 dias. Nem na vitória de 26 pontos sobre a Sérvia em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, em 17 de julho.

Kerr se pergunta se a Sérvia e Nikola Jokic podem ter jogado um jogo longo com os americanos e estar prontos para revelar algumas surpresas quando os dois times se enfrentarem pela terceira vez em menos de um mês nas semifinais de alto risco na quinta-feira (15h, horário do leste dos EUA).

“Não podemos dormir porque os vencemos duas vezes”, disse Kerr. “Temos que estar preparados para o melhor esforço deles. Temos que pensar no que eles farão de diferente. Jokic, acho que ele pode jogar 40 minutos. O que mais eles têm na manga?”

Não há jogador adversário nas Olimpíadas que os americanos tenham mais respeito do que Jokic. Eles o viram se tornar um MVP três vezes e um campeão da NBA. E quando Jokic estava na quadra na França, a Sérvia foi ótima.

Ele lidera a Sérvia em pontos (19,3), rebotes (11,8), assistências (7,5), roubos de bola (2,5) e bloqueios (1,0) por jogo. Ele também está arremessando 60%. Com Jokic em quadra, a Sérvia superou seus oponentes em 43 pontos. Quando ele estava no banco, foi superada em 12 pontos.

Nos 31 minutos que Jokic jogou na derrota desequilibrada para os EUA em 28 de julho, o placar estava empatado. Nos nove minutos em que ele ficou sentado, os americanos superaram a Sérvia por 29 a 3, embora isso também tenha coincidido com uma sequência de arremessos acirrados de Kevin Durant, sobre a qual o próprio Jokic provavelmente não poderia ter feito muito.

Nas quartas de final, a Sérvia fez uma recuperação histórica de 24 pontos para vencer a Austrália na prorrogação. Foi mais-17 com Jokic no jogo e menos-12 nos sete minutos em que ele ficou sentado.

Esses números são a razão pela qual Kerr especula que Jokic pode não ficar de fora — ou talvez ficar de fora apenas por breves momentos — enquanto a Sérvia tenta maximizar sua chance de surpreender.

“Acho que estaremos prontos para isso”, disse Joel Embiid, que provavelmente começará contra Jokic. “Se é isso que eles acham que precisam fazer para tentar nos derrotar, então não hesitarão em fazer isso.”

Nikola Jokic está arremessando 60% durante as Olimpíadas e lidera a Sérvia em pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e bloqueios por jogo, rumo à semifinal de basquete masculino de quinta-feira contra Joel Embiid e a Seleção dos EUA. Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

O técnico sérvio Svetislav Pesic, 74, é um dos técnicos mais experientes da Europa, tendo treinado por todo o continente — incluindo a conquista da medalha de ouro com a Iugoslávia no Campeonato Mundial de 2002. Seu sistema significa que a bola está nas mãos de Jokic um pouco menos do que quando Jokic está jogando pelo Denver Nuggets — um inverso do que normalmente é visto com estrelas da NBA quando jogam por suas seleções nacionais — mas quando importa, Jokic está no controle. Ele fez três jogadas defensivas decisivas — um roubo, um bloqueio e um tapa na bola para fora do aro para evitar uma cesta — além das duas cestas definitivas na reta final para derrotar a Austrália.

Nos dois jogos contra os EUA, Pesic escalou Jokic em rotações incomuns. No jogo em Abu Dhabi, Jokic jogou os três primeiros quartos inteiros sem sair, o que não é normal para um jogo amistoso. No jogo nas Olimpíadas, Pesic demorou a tirar Jokic do banco quando os EUA estavam em uma corrida gigante.

Deixando tudo isso de lado, a Sérvia teve períodos de excelente defesa ao fazer a virada contra a Austrália. O armador do Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic, também está jogando bem, com média de 18,5 pontos e arremessando excelentes 48% em cestas de 3 pontos e 90% da linha de lance livre.

A Sérvia venceu três jogos consecutivos desde que perdeu para os EUA

“Cada jogo é seu próprio teste. Não importa o que aconteceu nos dois primeiros, o que importa é o que acontece na quinta-feira à noite”, disse LeBron James. “Então, precisamos bloquear nossa sessão de filme, bloquear durante o dia na quinta-feira e, então, sair e estar prontos para ir.”