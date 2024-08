EUA saem do vôlei de praia em Paris sem medalha após derrota nas quartas de final masculina

PARIS — Miles Partain e Andy Benesh não conseguiram parar a queda, então os Estados Unidos estão deixando o vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris sem uma medalha pela primeira vez.

A derrota por 21-14 e 21-16 para a equipe do Catar de Cherif Younousse e Ahmed Tijan nas quartas de final na quarta-feira foi a primeira derrota americana por medalha desde que o esporte foi adicionado ao programa olímpico nos Jogos de Atlanta de 1996. Partain e Benesh carregaram as esperanças americanas com ambas as equipes femininas e a outra masculina já fora do torneio.

“Gostaria que uma das nossas equipes fizesse isso [win a medal]”, disse Partain. “Fizemos o melhor que pudemos.”

Benesh disse que a falta de medalhas americanas no esporte nos Jogos de Paris não se deveu necessariamente à queda no nível das equipes, mas sim à melhora do padrão geral do jogo.

“É um pouco diferente do que era há 20 anos. Há muita competição ao redor do mundo”, disse Benesh. “Como fã de vôlei de praia, é divertido assistir, as pessoas estão jogando com estilos diferentes em masculino e feminino [competition].”

A dupla americana liderou por 12-11 no primeiro set no Estádio da Torre Eiffel, mas algumas jogadas desleixadas permitiram que os qataris se afastassem. Younousse e Tijan arrancaram rugidos da multidão noturna com alguns de seus movimentos improvisados.

“O Qatar jogou muito bem”, disse Benesh. “Nós simplesmente não executamos tão bem quanto eles.”

Os catarianos ainda têm uma chance de se sair melhor do que nos Jogos de Tóquio, três anos atrás, quando seu bronze foi a primeira medalha olímpica no vôlei de praia para qualquer país do Oriente Médio.

“Estamos vivendo nosso sonho. Não temos nenhuma expectativa; estamos apenas sonhando”, disse Younousse. “É uma oportunidade incrível tocar aqui em frente à Torre Eiffel com essa atmosfera incrível.”

Os atuais campeões masculinos Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sorum, da Noruega, também impressionaram sob os holofotes. Eles venceram por 21-16, 21-17, derrotando Pablo Herrera Allepuz — medalhista de prata nos Jogos de Atenas de 2004 — e Adrian Gavira Collado, da Espanha.

Mol mostrou algumas habilidades de futebol das quais seu compatriota Erling Haaland poderia se orgulhar, resgatando um ponto aparentemente perdido com um movimento inteligente de seu pé direito. A bola esguichou para cima, e Sorum ganhou o ponto e então abraçou Mol.

A Noruega garantiu o primeiro set quando Mol saltou na rede para um bloqueio inteligente. O spike de Sorum na rede então venceu a partida enquanto uma brisa esfriava os fãs após um calor intenso na capital francesa. Mol comemorou com um mortal para trás espetacular, e Sorum não se incomodou em tentar igualá-lo, se contentando com um rolamento para trás de aparência cômica.

Eles enfrentarão a dupla alemã Clemens Wickler e Nils Ehlers nas semifinais de quinta-feira, enquanto os catarianos enfrentarão os especialistas suecos em levantamento de peso David Ahman e Jonatan Hellvig.

Nas quartas de final femininas, na quarta-feira, a equipe brasileira, composta pelas principais colocadas, Ana Patricia Silva Ramos e Eduarda Santos Lisboa, derrotou Anastasija Samoilova e Tina Graudina, da Letônia, por 21-16 e 21-10.

As brasileiras se ajoelharam e se abraçaram após vencer no segundo match point, quando o saque de Samoilova atingiu a rede.

“Foi difícil ler o saque deles; houve muita variação”, disse Silva Ramos por meio de um intérprete. “Mas nos recuperamos bem.”

A dupla letã abriu uma vantagem inicial de 6 a 0 sobre os brasileiros, mas isso não durou muito.

“Obviamente, eles são melhores do que isso como equipe e trouxeram tudo de volta ao seu nível”, disse Graudina.

Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, do Canadá, chegaram às semifinais ao derrotar Daniela Alvarez Mendoza e Tania Moreno Matveeva, da Espanha, por 21-18 e 21-18.

O Canadá conquistou um primeiro set de vai e vem quando Moreno Matveeva sacou longo. Depois de vencer em seu segundo match point, os canadenses mergulharam sob a rede e comemoraram na frente de um punhado de seus fãs agitando bandeiras.

Nas semifinais de quinta-feira, as brasileiras enfrentarão a equipe australiana de Mariafe Artacho del Solar e Taliqua Clancy — medalhistas de prata em Tóquio — enquanto as canadenses enfrentarão Nina Brunner e Tanja Huberli, da Suíça.