EUA são surpreendidos pela Holanda e perdem medalha de polo aquático feminino

Sabrina van der Sloot marcou com menos de um segundo no relógio quando a Holanda surpreendeu os Estados Unidos por 11 a 10 e conquistou o bronze no polo aquático feminino no sábado, negando às americanas uma medalha pela primeira vez nas Olimpíadas.

O gol da vitória de Van der Sloot coroou uma incrível recuperação dos holandeses, que estavam perdendo por 9 a 6 no último quarto, mas marcaram cinco gols para derrotar os tricampeões na La Defense Arena.

A Holanda garantiu sua primeira medalha em 16 anos, depois de derrotar os americanos por 9 a 8 e ganhar o ouro na final de 2008 em Pequim.

“Estou um pouco em choque”, disse a atacante dos EUA Maddie Musselman. “Isso só mostra a importância de permanecer no momento, e não conseguimos capitalizar isso hoje.”

Os EUA terminaram no pódio de medalhas em todas as Olimpíadas desde a estreia do evento feminino nos Jogos de Sydney em 2000.

O técnico dos EUA, Adam Krikorian, disse que sentiu “tristeza” por sua equipe, mas estava incrivelmente orgulhoso deles.

“Eles trabalharam duro hoje. Fizeram tudo o que podiam”, disse ele. “A Holanda obviamente foi o melhor time hoje. … Vai doer por um tempo.”

O maior patrocinador e apoiador da equipe dos EUA, Flavor Flav, o rapper e membro fundador do Public Enemy, consolou a equipe nas redes sociais.

Amo minhas meninas,,, e estou muito orgulhosa delas. Apresentamos o Polo Aquático a um novo público e estamos apenas começando,,, Fomos para LA28. — SABOR FLAV (@FlavorFlav) 10 de agosto de 2024

Van der Sloot levou a Holanda à vitória com seis gols em sete chutes e dois no último quarto.

Com o placar empatado em 10 a 10, a comissão técnica da Holanda pediu um tempo técnico faltando oito segundos após forçar um turnover.

Com a posse de bola após o reinício, Van der Sloot enfrentou o gol lotado dos EUA antes de se preparar e lançar um foguete que ricocheteou na água e venceu a goleira dos EUA Ashleigh Johnson, dentro do poste direito.

“Eu pensei que eles iriam me atacar porque eu já tinha marcado cinco bolas”, disse Van der Sloot sobre a sequência final. “Então sim, eu estava tipo, ‘Bem, se vocês não vão me atacar, eu vou chutar’, e foi incrível que tenha entrado.”

Com 0,7 segundos restantes no relógio, os EUA tiveram tempo suficiente para uma última tentativa, mas o chute de longa distância de Johnson foi facilmente bloqueado na frente da grade.

“Nós conversamos sobre apenas tentar aprender com nossos erros e melhorar”, disse a capitã dos EUA, Maggie Steffens. “E eu sinto que hoje nós lutamos para aprender continuamente com nossos erros. Nós cedemos alguns gols de contra-ataque realmente fáceis e não forçamos a Holanda a marcar gols difíceis quando estávamos ganhando por três.”

A Austrália enfrenta a Espanha na disputa pela medalha de ouro ainda neste sábado.

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.