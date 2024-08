EUA sobrevivem à Sérvia com recuperação tardia para chegar ao jogo da medalha de ouro

PARIS — Desde que a Sérvia conseguiu garantir uma vaga olímpica na Copa do Mundo no verão passado, com o filho Nikola Jokic descansando, a liderança do USA Basketball tem se preocupado com um jogo como a vitória por 95 a 91 na semifinal olímpica na noite de quinta-feira.

Nenhum time, nenhum jogador causou mais preocupação do que os sérvios e Jokic na disputa por medalhas.

Foi a base para garantir o comprometimento de Joel Embiid em jogar pelos Americans. E recrutar a maior coleção de talentos possível, convocando LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant para vir e garantir outro ouro.

Escolhas do editor

1 Relacionado

E manteve Steve Kerr e sua equipe técnica acordados esta semana, independentemente das vitórias arrasadoras anteriores nestas Olimpíadas. Foi um pesadelo que quase ganhou vida. O Time EUA estava se debatendo no fundo do poço, caindo em todas as armadilhas clássicas que levam a reviravoltas históricas.

Mas os futuros membros do Hall da Fama e os modernos MVPs se redimiram com um retorno dos sonhos e agora deixaram sua própria marca indelével.

A equipe dos EUA se recuperou de uma desvantagem de 17 pontos com uma reação repleta de estrelas para derrotar um esforço valente da Sérvia.

“Estou realmente honrado por ter feito parte deste jogo”, disse o técnico dos EUA Steve Kerr. “É um dos maiores jogos de basquete dos quais já participei. Eles foram perfeitos. Eles jogaram um jogo perfeito.”

Embiid fez uma das melhores partidas de sua carreira contra Jokic, marcando 19 pontos e fazendo um ataque forte no segundo tempo, o que garantiu seu lugar na história do Time EUA.

“Joel era tudo”, disse James. “Fez todos os grandes arremessos.”

James conseguiu apenas o quarto triplo-duplo na história olímpica, com 16 pontos, 12 rebotes e 10 assistências, e teve a iniciativa no quarto período que acrescentou mais um capítulo à sua incrível carreira.

Durant fez duas cestas enormes, uma de três pontos que foi parte de uma posse de seis pontos que foi crucial na virada. Então um arremesso no minuto final que se mostrou vital.

Mas Curry terá esse momento. Ele marcou 36 pontos, convertendo 9 de 14 cestas de 3 pontos e dois lances livres que selaram a vitória. Foi Curry no seu melhor, imparável e carregando os EUA por alguns momentos sombrios em que parecia certo que perderiam.

“Para todos nós, superstars e membros do Hall da Fama em nossos respectivos times e o que todos nós conquistamos, o buy-in está lá e é a única maneira de fazer isso para vencer”, disse Curry. “Para voltar do jeito que voltamos, eu vi muito basquete do Team USA, e isso foi especial.”

Jokic teve 17 pontos e 11 assistências, mas jogou a maior parte do quarto com problemas de faltas, um fator que acabou prejudicando a tentativa de virada sérvia. Bogdan Bogdanovic teve 20 pontos, entregando repetidamente contra a defesa dos americanos.

A equipe dos EUA enfrentará a França no sábado em uma revanche da final olímpica de 2021.