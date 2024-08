EUA superam a França e conquistam 8ª medalha de ouro consecutiva no basquete feminino

PARIS — A’ja Wilson marcou 21 pontos e a seleção feminina de basquete dos EUA sobreviveu ao maior desafio de sua jornada sem precedentes rumo a oito medalhas de ouro olímpicas consecutivas com uma vitória de 67 a 66 sobre a França nos Jogos de Paris, no domingo.

Nenhum time conseguiu pressionar os americanos durante essa sequência impressionante de 61 vitórias consecutivas. Apenas duas dessas vitórias foram por um dígito antes do jogo contra a França.

As oito medalhas de ouro consecutivas quebraram o empate com o programa masculino americano que venceu sete seguidas de 1936 a 1968. A vitória feminina veio menos de 24 horas depois que o time masculino dos EUA também derrotou a França no jogo do título. Esta foi a primeira vez na história olímpica que ambos os jogos de medalha de ouro apresentaram as mesmas duas equipes.

Diferentemente do jogo masculino, este foi decidido no último minuto e em um último arremesso da França que passou perto da linha dos 3 pontos.