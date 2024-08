Eva Longoria comparece ao retorno vitorioso do Wrexham à League One

Eva Longoria se tornou a mais nova celebridade a assistir ao jogo do Wrexham no STōK Cae Ras quando compareceu à vitória por 3 a 2 sobre o Wycombe Wanderers na abertura da temporada no sábado.

A estrela de Desperate Housewives postou uma série de vídeos em seus stories do Instagram assistindo ao jogo com os coproprietários Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Steven Fletcher marcou o gol da vitória do Wrexham por 3 a 2 sobre o Wycombe Wanderers no sábado. Barrington Coombs/PA Images via Getty Images

Após duas promoções consecutivas, o Wrexham estava jogando sua primeira partida na terceira divisão da Inglaterra em 20 anos.

Os famosos donos do Wrexham já convidaram estrelas como Paul Rudd, Hugh Jackman e Will Ferrell para assistir às partidas do clube.

O clube galês viaja para enfrentar o Sheffield United, da Championship, na primeira rodada da Carabao Cup na terça-feira.