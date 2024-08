Evan Gershkovich e Paul Whelan serão libertados da prisão russa

Repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich e Marinha dos EUA Paulo Whelan estão finalmente voltando para casa depois de terem sido presos injustamente na Rússia, de acordo com um relatório.

Notícias da CBS disse que as autoridades dos EUA e da Rússia concordaram em libertar Gershkovich e Whelan como parte de uma troca envolvendo até 24 presos políticos em todo o mundo.

Como sabem, Gershkovich foi preso sob acusação de espionagem pelas autoridades russas enquanto cobria uma história de 2023 para o WSJ na cidade russa de Yekaterinburg. As autoridades norte-americanas condenaram a sua prisão, considerando as acusações ilegítimas.

Mas tudo isso em breve será história, agora que Whelan e Gershkovich receberam seus cartões Get Out of Jail Free.