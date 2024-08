Ex-capitão do Barcelona Roberto assina com Fábregas no Como

Sergi Roberto concordou em se juntar ao ex-companheiro de equipe Cesc Fabregas no Como em uma transferência gratuita após deixar o Barcelona, ​​uma fonte confirmou à ESPN.

Roberto, 32, anunciou no início deste mês que não renovaria seu contrato com o Barça depois que seu acordo anterior expirou em junho.

Ajax e Fiorentina estavam entre os outros clubes que demonstraram interesse em Roberto, mas uma fonte disse que o técnico do Como, Fabregas, ex-jogador do Barça, desempenhou um papel fundamental em persuadir o meio-campista a optar pelos estreantes da Série A.

Roberto passou 18 anos no Barça depois de chegar quando era adolescente e fez 373 partidas pelo time principal.

Ele foi capitão do clube na temporada passada e houve conversas sobre a renovação de seu contrato, mas a situação financeira do clube catalão não permitiu que ele garantisse sua inscrição na LaLiga.

Ele se junta a um contingente crescente de jogadores espanhóis no Como, com Fábregas também adicionando Pepe Reina e Alberto Moreno ao elenco neste verão, enquanto o meio-campista do Real Madrid Nico Paz também deve se juntar a ele.

O ex-zagueiro do Manchester United e do Real Madrid, Raphaël Varane, também é um dos mais de 10 recém-chegados, com Alberto Dossena e Andrea Belotti também chegando, entre outros.

O Como está de volta à primeira divisão italiana pela primeira vez em 23 anos, após ganhar a promoção da Série B na temporada passada.

Eles começaram o retorno com uma derrota por 3 a 0 para a Juventus no fim de semana.