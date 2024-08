Ex-chefe de gabinete de Kanye West afirma que dentista vendeu óxido nitroso para Ye, médico nega

Kanye West O ex-chefe de gabinete de Ye está criticando o dentista de Ye, alegando que o médico tem fornecido óxido nitroso a Ye para uso recreativo… mas o dentista diz que o chefe inventou as alegações para chamar a atenção.

Milo Yiannopoulos – Chefe de gabinete de Ye por dois anos antes saindo da empresa no início deste ano – apresentou uma declaração ao Conselho Odontológico da Califórnia alegando que o dentista de Ye, Thomas P. Connelly forneceu a Kanye óxido nitroso para uso recreativo.

Yiannopoulos afirma que Connelly forneceu o gás em troca de dinheiro… arrecadando mais de US$ 50 mil todos os meses, mesmo quando o gás gerou sinais angustiantes em Ye – incluindo o vício na substância.

Milo diz que Ye falava sobre óxido nitroso sem parar nas reuniões, aparecendo consistentemente com uma máscara de inalador. Suas orientações aos funcionários supostamente tornaram-se incompreensíveis e contraditórias, e seu humor, imprevisível.

Um funcionário da Yeezy viu Kanye se autoadministrando, de acordo com Milo, e diz que não está claro se alguém estava usando um regulador.

Connelly está revidando, no entanto… com seu porta-voz dizendo ao TMZ que ele está negando todas as acusações levantadas contra ele por Milo – chamando a narrativa de “não apenas factualmente incorreta, mas também intencionalmente enganosa”.