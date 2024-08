Ex-diretor do serviço secreto queria destruir evidências de cocaína na Casa Branca

Mais uma feia para o ex-diretor do Serviço Secreto… Kimberly trapaceira queria destruir a cocaína encontrada no ano passado na Casa Branca… após uma descoberta parcial de DNA em um banco de dados nacional.

Cheatle supostamente pediu à Divisão de Serviços Forenses do Serviço Secreto e à Divisão Uniformizada que destruíssem as evidências … antes de descobrir a quem pertencia o saco de drogas, mas seu pedido foi rejeitado e isso a irritou – de acordo com RealClearPolitics.