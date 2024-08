Ex-empresário de Prince diz que John Legend Haters perdeu o foco do desempenho

João Lendahomenagem de Príncipe na Convenção Nacional Democrata foi bom, mas não é nada em comparação com a música em si… é o que diz o ex-empresário do falecido cantor do Purple Rain.

Nós conversamos com Londell McMillian – que anteriormente trabalhou como empresário e advogado da estrela etérea – sobre o desempenho de JL no DNC esta semana… um show que irritou muita gente.



21/08/24

ICYMI… os fãs chamaram Legend, porque ele soa muito como ele mesmo enquanto canta, e não o suficiente como Prince, enquanto se apresenta com um colaborador de longa data do Prince Shelia E. – e muitas pessoas sentiram que ele não era a pessoa certa para cantar “Let’s Go Crazy”.

Muitas pessoas online ficaram mais entusiasmadas com Shelia e o guitarrista Ari O’Nealas habilidades de … dizendo que ela pode destruir como o artista anteriormente conhecido como.

McMillian está sendo muito mais gentil com Legend do que muitos fãs nas redes sociais… nos dizendo que ele estava no DNC e acha que John fez um bom trabalho com a música.

Dito isto, LLM acrescenta que há apenas um Príncipe… e uma de suas melhores habilidades foi a capacidade de criar uma mensagem poderosa – uma mensagem que ele sentiu estar totalmente exposta em Chicago esta semana.

McMillan prossegue dizendo que todos têm direito à sua opinião… e a dele é Kamala Harris e Tim Walz são grandes fãs de Prince – assim como todos deveriam ser, diz L. Londell.

Nós contamos a história… Príncipe faleceu há mais de 8 anos, após uma overdose de fentanil – e Shelia E. também fez uma homenagem a ele.