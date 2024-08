Ex-goleiro do Manchester United David de Gea sela transferência para a Fiorentina

O ex-goleiro do Manchester United David de Gea se juntou à Fiorentina como agente livre.

De Gea, 33, assinou um contrato de um ano com o time da Série A, com opção de renovação por mais uma temporada.

O ex-jogador da seleção espanhola está sem clube desde que deixou o United no verão passado. De Gea recebeu uma oferta de extensão de contrato para continuar no Old Trafford, mas optou por encerrar sua passagem de 12 anos no clube.

Desde então, o ex-jogador do Atlético de Madrid recebeu uma série de ofertas de clubes da Europa e da Saudi Pro League. Ele atraiu o interesse do Genoa antes de eventualmente optar por se juntar à Fiorentina, que terminou em oitavo na Série A na temporada passada.

De Gea fez 545 aparições pelo United e fez parte do time que ganhou o título da Premier League em 2013 sob o comando de Sir Alex Ferguson. Durante seu tempo em Old Trafford, ele também ganhou a FA Cup, a Europa League e duas Carabao Cups.