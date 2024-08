Ex-jogador da MLB Billy Bean morto aos 60 anos após batalha contra leucemia

Bean – que atuou como vice-presidente sênior de Diversidade, Equidade e Inclusão da liga e assistente especial do comissário – faleceu após uma batalha de um ano contra a leucemia mieloide aguda.

Bean – um dos primeiros jogadores abertamente gays na MLB – foi diagnosticado com a doença pela primeira vez em setembro de 2023… mas só divulgou a notícia a público durante os Encontros de Inverno da MLB em dezembro. Nas reuniões, o técnico do Arizona Diamondbacks Troy Lovullo se emocionou ao falar do amigo de longa data… dizendo que era hora de ajudar a “cuidar de você”.