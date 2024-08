Ex-jogador da NBA Royce White vence primária do Senado do Partido Republicano em Minnesota

O populista conservador e ex-jogador da NBA Royce White derrotou o veterano da Marinha Joe Fraser nas eleições primárias de Minnesota para a nomeação republicana na terça-feira e desafiará a senadora democrata Amy Klobuchar em novembro.

White foi uma escolha de primeira rodada do Houston Rockets em 2012, mas nunca jogou pelo time após revelar problemas de saúde mental e dizer que não queria voar para jogos fora de casa com o time. Ele assinou vários contratos de 10 dias com o Sacramento Kings em 2013, jogando em três jogos, mas acabou sendo dispensado antes de jogar no exterior por vários anos.

White, de 33 anos, que era um defensor ferrenho da conscientização sobre saúde mental nos esportes, também considerou um futuro nas artes marciais mistas, mas perdeu sua única luta profissional em 2021.

White fez uma série de comentários nas redes sociais que foram denunciados como depreciativos. White, que concorreu e perdeu nas primárias do Partido Republicano para uma cadeira na Câmara dos EUA em 2022, argumenta que, como candidato negro, ele pode ampliar a base do partido apelando para eleitores de cor na área de Minneapolis-St. Paul e outros desiludidos com a política do establishment.

Espera-se que ele seja um grande azarão para Klobuchar, que atua como senador desde 2007.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.