Ex-líder de torcida rejeita voluntariamente processo contra Northwestern

Uma ação federal alegando tráfico sexual e trabalho forçado contra a Northwestern University e quatro funcionários, incluindo o ex-diretor atlético Mike Polisky, foi voluntariamente rejeitada pela autora, uma ex-líder de torcida da escola.

Os advogados que representam Hayden Richardson entraram com uma estipulação na segunda-feira para rejeitar o caso com preconceito.

Richardson, membro do esquadrão de líderes de torcida de 2018 a 2020, entrou com o processo contra a escola em janeiro de 2021, alegando que ela e outras pessoas sofreram apalpadelas e comentários sexualmente carregados de fãs e ex-alunos em tailgates e eventos de doadores. O processo alegou que a Northwestern e vários funcionários, incluindo Polisky, então vice-diretor de atletismo, e a coordenadora do esquadrão de espírito Pamela Bonnevier, ignoraram as reclamações de Richardson e outros membros do esquadrão de líderes de torcida. Uma audiência de status no caso foi marcada para 8 de outubro.

Polisky foi promovido a diretor atlético em maio de 2021, mas renunciou sob pressão nove dias depois, após reação negativa da mídia e protestos dentro e ao redor do campus. Ele tem trabalhado na indústria esportiva para uma empresa em Chicago, mas não retornou ao atletismo universitário.

“Este foi um evento que parou minha vida e sobre o qual eu não tinha absolutamente nenhum controle, embora todos soubéssemos a verdade”, Polisky disse à ESPN na quarta-feira. “Este não foi um tipo de resultado que seja uma surpresa, mas estou muito triste. Perdi um emprego absolutamente dos sonhos em um lugar maravilhoso, e é hora de eu conseguir superar isso. Estou pelo menos grato por essa oportunidade.”

Polisky atuou como o principal vice-diretor atlético da Northwestern de 2010 até sua renúncia, e foi visto por muito tempo como o sucessor de Jim Phillips, que saiu para se tornar comissário da ACC. Ele desenvolveu o slogan de marketing do departamento atlético, “Chicago’s Big Ten team”, que ainda é usado.

“Tenho certeza de que a maioria de nós teria escolhido maneiras diferentes de responder na época, mas é uma situação muito delicada e há vítimas reais por aí, e você não pode parecer insensível a essas pessoas”, disse Polisky. “Foi um momento difícil para todos. Eu só queria que isso nunca tivesse acontecido. Não posso e não vou olhar para trás mais. Não é útil para ninguém envolvido nisso.”

Em 2023, a Northwestern negou as alegações de Richardson, dizendo que “prontamente” abordou as preocupações que ela levantou em 2019 e 2020, que, segundo ela, não delinearam as acusações de tráfico sexual em seu processo. A escola demitiu Bonnevier em 2020 após uma investigação de seu Office of Equity sobre sua conduta.

Bonnevier e outros dois ex-funcionários — a vice-coordenadora do Título IX, Amanda DaSilva, e a diretora atlética associada de marketing, Heather Van Hoegarden — tinham processos separados contestando o processo.

“Desde que o processo de Hayden Richardson foi aberto há mais de três anos, a Northwestern tem mantido firmemente que suas alegações devem ser rejeitadas”, disse a universidade em uma declaração à ESPN na quarta-feira. “Ela agora rejeitou voluntariamente seu processo contra todos os réus. A universidade está comprometida em promover um ambiente no qual todos os membros de nossa comunidade estejam seguros, protegidos e livres de discriminação ou assédio de qualquer forma.”