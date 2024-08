Ex-lutador de MMA Lumumba Sayers é preso e supostamente matou homem para vingar a morte do filho

Ex-lutador de artes marciais mistas Lumumba Sayers – que já lutou contra ex-astro do UFC Derek Brunson dentro de uma jaula – foi preso por assassinato no fim de semana… depois de supostamente atirar e matar um homem para vingar a morte de seu filho.

De acordo com o depoimento de prisão, obtido por Denver7 Sayers é acusado de aproximar-se de jovem de 28 anos Malcolm Watson e atirando na cabeça dele. Os documentos declararam que testemunhas disseram aos policiais que Sayers pode ter pensado que Watson era amigo de um homem que ele acreditava estar de alguma forma envolvido na morte do filho de Sayers em 2023.

Os registros mostram que Sayers está atualmente na prisão do condado de Adams… sendo mantido atrás das grades sob fiança de US$ 1 milhão. De acordo com 9Notíciasele foi autuado sob a acusação de assassinato em primeiro grau e ameaça.