Ex-NFLer Gosder Cherilus é preso e supostamente urinou em passageiro de avião

Ex-atacante ofensivo da NFL Gosder Cherilus – a 17ª escolha geral no Draft da NFL de 2008 – foi preso no fim de semana… depois de ser acusado de fazer xixi em um passageiro enquanto estava a bordo de um avião.

A Polícia Estadual de Massachusetts afirma que o incidente ocorreu na manhã de domingo… enquanto o ex-jogador de futebol estava em um voo da Delta com destino a Boston para a Irlanda.

Os policiais dizem que Cherilus foi “indisciplinado” enquanto estava no avião – e quando os policiais chegaram ao aeroporto Logan por volta das 2 da manhã e exigiram que ele saísse do avião depois que ele pousou, eles disseram que ele “ficou irado e não cooperou”.

No final das contas, a polícia disse que Cherilus, de 40 anos, foi retirado do avião, preso e autuado sob a acusação de conduta desordeira e perturbação de uma tripulação de voo.

Depois de ser escolhido pelos Leões em 2008, Cherilus – uma estrela do Boston College – jogou nove temporadas na NFL. Ele registrou snaps com Detroit, Indianápolis e Tampa Bay… e ganhou 116 partidas no total em sua carreira. Ele anunciou sua aposentadoria em março de 2017.