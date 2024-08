Ex-técnico da Inglaterra, Sven-Göran Eriksson morre aos 76 anos

Sven-Göran Eriksson, o primeiro técnico estrangeiro da seleção masculina da Inglaterra, morreu. Ele tinha 76 anos.

Eriksson revelou em janeiro que havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas terminal.

Uma declaração da família compartilhada pelo ex-agente de Eriksson, Bo Gustavsson, disse que o sueco faleceu em sua casa na segunda-feira, cercado por seus entes queridos.

Sven-Göran Eriksson faleceu na segunda-feira. Imagens de Matteo Ciambelli/DeFodi via Getty Images

Como treinador, Eriksson ganhou 18 troféus entre 1977 e 2001 com vários clubes na Suécia, Portugal e Itália.

Após seu sucesso na gestão de clubes, Eriksson foi nomeado técnico da seleção inglesa, que incluía jogadores notáveis ​​como Steven Gerrard, David Beckham e Wayne Rooney.

No entanto, ele não conseguiu levar o país ao sucesso na Copa do Mundo ou no Campeonato Europeu, já que a Inglaterra foi eliminada nas quartas de final em três torneios consecutivos entre 2002 e 2006.

Eriksson teve uma carreira de jogador medíocre em sua Suécia natal antes de se tornar assistente de Tord Grip no Degerfors. Eriksson se tornou treinador principal quando Grip saiu para assumir a Suécia e levou o clube à promoção.

Seu sucesso no Degerfors chamou a atenção do AFK Goteborg, da primeira divisão do futebol sueco, onde ele venceu a Copa da UEFA em 1982 — o primeiro time do país a vencer a competição.

Eriksson foi então contratado pelo Benfica, o que o levou ao título da liga portuguesa em sua primeira temporada no comando.

Após conquistar o segundo título consecutivo em 1983-84, o sueco iniciou um período de 16 anos durante o qual comandou quatro clubes da Série A.

Ele obteve mais sucesso na Lazio, onde garantiu sua reputação como um dos principais treinadores da Europa ao vencer a Série A em 2000 — o segundo campeonato italiano na história do clube — e três outros troféus importantes.

Eriksson se tornou o primeiro técnico não britânico a ser nomeado técnico da seleção inglesa após a surpreendente renúncia de Kevin Keegan, depois que seu time foi derrotado pela Alemanha na partida final disputada no antigo Estádio de Wembley.

O técnico sueco revigorou a fraca campanha da Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo, que incluiu uma vitória memorável por 5 a 1 sobre a Alemanha em Munique e um empate dramático contra a Grécia, que garantiu a vaga do país no torneio de 2002.

A Inglaterra foi eliminada nas quartas de final pelo Brasil depois que a cobrança de falta de Ronaldinho garantiu aos futuros campeões do torneio uma vitória por 2 a 1 no Japão.

Mais decepções nas quartas de final aconteceram na Euro 2004 e na Copa do Mundo de 2006, onde, apesar de ser considerada uma das favoritas antes do torneio, a Inglaterra perdeu nos pênaltis para Portugal em ambas as ocasiões.

Eriksson deixou seu papel após a Copa do Mundo de 2006, passando um ano fora do jogo antes de assumir o Manchester City. Eriksson passou uma temporada no comando do Etihad depois que seu time lutou para manter sua boa forma nos primeiros meses da campanha, terminando em nono na Premier League.

Passou pelo comando do México, Notts County, Costa do Marfim, Leicester City e China antes que a carreira de técnico de Eriksson chegasse ao fim após sua passagem de quatro meses como técnico das Filipinas.

Eriksson fez uma última aparição no banco de reservas em março, quando o fã de infância do Liverpool se juntou à equipe de gestão para a partida beneficente das lendas do Liverpool contra o Ajax. O time da casa venceu por 4 a 2.