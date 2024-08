Ex-técnico do Seahawks, Carroll, animado com ‘oportunidades emocionantes’

Pete Carroll não tem certeza se retornará como treinador. Por enquanto, ele está retornando à USC.

O ex-técnico do Seattle Seahawks e do Trojans disse à Sports Radio 93.3 KJR-FM na terça-feira que começará a dar aulas na USC nesta primavera, embora não tenha dado mais detalhes além disso.

“Estou ansioso por isso”, disse Carroll. “Vai ser um empreendimento realmente emocionante quando estiver finalizado e tudo mais.”

A aparição de Carroll no rádio marcou seus primeiros comentários para a mídia local desde sua entrevista coletiva de despedida na sede do Seahawks em janeiro, depois que o dono do time, Jody Allen, anunciou que ele estava em transição para uma função de consultor na organização. Uma fonte disse à ESPN que Carroll foi apenas nominalmente um consultor do Seahawks, e ele disse à estação de rádio que tem mantido distância do time.

Carroll, no entanto, disse que fará alguns conselhos para “alguns outros clubes”. Ele não especificou quais, mas esclareceu que não são times de futebol. Outro projeto recente envolveu uma viagem a uma base militar americana no Kuwait para um torneio de basquete com tropas dos EUA. Ele disse que a experiência o lembrou de que ele tem que continuar a retribuir.

“Estou animado com isso porque há mais coisas para ensinar”, disse ele. “Há mais coisas para compartilhar. Todo mundo quer saber o que estou fazendo e tudo mais, estou treinando ou o que estou fazendo, estou trabalhando com algumas pessoas muito divertidas e algumas oportunidades empolgantes para fazer algumas coisas muito legais e juntar as coisas… para outros, então vou continuar trabalhando dessa forma e ver o que acontece.”

Carroll disse que não teve muita interação com a nova equipe dos Seahawks, além de uma reunião improvisada com seu sucessor, Mike Macdonald.

“Eu não falei com esses caras de jeito nenhum”, ele disse. “Eu encontrei Mike no estacionamento um dia, e foi uma ótima chance de nós dois sozinhos nos encontrarmos, dizer oi e sermos meio que cumprimentados, e seguirmos em frente. Eu não tive muito a ver com eles de forma alguma, e realmente estou apenas assistindo aos jogos um pouco quando os vejo na TV. Eu não estou prestando muita atenção nisso porque parece que é a coisa certa a fazer deixá-los ir. Eu realmente não tenho nenhuma opinião além de que eles são realmente trabalhadores e são um grupo de caras muito inteligente, e eu sei que eles têm um bom grupo ao redor deles para construir e parece que eles fizeram algumas coisas realmente boas. … Com propósito, estou ficando longe disso e não estou visitando-os de forma alguma.”

Carroll, 72, treinou a USC de 2001 a 2009, antes de se juntar aos Seahawks para uma temporada de 14 anos em Seattle. Ele é um dos três únicos treinadores a vencer um Super Bowl e um campeonato nacional universitário.

Carroll não fechou a porta para a carreira de treinador novamente, dizendo que não perdeu sua vantagem competitiva, mas observou que não sente vontade de fazer isso agora.

“Me perguntam muito e estou bem familiarizado com a resposta agora”, disse ele. “Eu poderia treinar amanhã. Estou fisicamente na melhor forma que já estive em muito tempo. Estou pronto para fazer todas as atividades que estou fazendo e me sentindo muito bem com isso. Eu poderia, mas não realmente — não estou desejando isso neste momento. Esta não é a temporada de treinamento. Vamos ver o que acontece. Não estou esperando por isso de jeito nenhum. Estou indo em frente. Tenho outras coisas que quero fazer e estou animado, e vou ver como tudo isso vai. Não estou pensando que estou prendendo a respiração e esse tipo de coisa. Se já faz 40 e poucos anos, 48 ​​anos ou o que for treinando, e é isso, vou me sentir bem sobre isso.”