‘Excelente’ – Bears elogiam a estreia de Caleb Williams na pré-temporada

ORCHARD PARK, NY — O wide receiver do Chicago Bears, DJ Moore, não conseguiu deixar de elogiar a estreia do quarterback novato Caleb Williams na pré-temporada.

Desempenho geral de Williams? “Excelente”, disse Moore.

A habilidade do quarterback de fazer lançamentos em movimento, que resultou em seu melhor lançamento do dia, um strike de 26 jardas para o tight end Cole Kmet? “Inigualável”, afirmou o recebedor.

Embora Williams tenha sido mais reservado ao analisar como jogou durante as duas séries da vitória do Chicago por 33 a 6 sobre o Buffalo Bills, a escolha número 1 saiu de sua estreia na NFL confiante sobre a direção que ele e o ataque dos Bears estão tomando.

“Há um entendimento de que é pré-temporada, que todos não vão mostrar suas aparências e o que fariam contra nós e vice-versa”, disse Williams. “Mas definitivamente é bom estar lá. A última vez que estive lá em campo, além dos treinos, foi em 18 de novembro. Você fica tanto tempo sem algo, é difícil.

“Mas tem sido ótimo. Os caras tornaram isso divertido, eles tornaram fácil para mim — falando sobre nossos outros jogadores — eles têm sido ótimos do começo até agora. Meu progresso, eu vincularia meu progresso e apoio, eu contaria a eles. Eles têm sido ótimos. Chegar lá e ter a confiança que tínhamos lá, só vai melhorar e mal podemos esperar.”

Williams completou 4 de 7 passes para 95 jardas (classificação de passador de 101,8) e arrancou uma corrida de 13 jardas em 20 snaps (incluindo penalidades) no sábado. Suas estatísticas de passe teriam parecido ainda mais fortes se não fossem os dois passes perdidos.

“Ele saiu lá no rollout que eu deixei cair e foi uma bola perfeita”, disse Moore. “Tem que ter essas.”

A primeira conclusão de Williams veio enquanto enfrentava o third-and-long após uma penalidade de holding na primeira série dos Bears colocar o ataque atrás das correntes. Ele demonstrou consciência de pocket e passou por todas as suas progressões antes de encontrar Moore para um ganho de 12 jardas.

Essa jogada específica demonstrou a capacidade de Williams de reagir, de acordo com o técnico do Bears, Matt Eberflus.

“São os frutos do seu trabalho”, disse Eberflus. “Ele tem trabalhado duro nos treinos e, mesmo antes disso, durante todo o verão. É bom poder dizer que, ei, todo esse trabalho de treino, todas as coisas que tenho feito, estão valendo a pena e posso ver as melhorias. Vamos olhar para esta fita e olhar para trás e dizer, o que posso aprender com isso? Há muitas coisas que você pode aprender com esse processo para obter essas repetições, como ele faz nos treinos quando está indo contra a defesa 1.”

Em drives consecutivos, Williams levou os Bears para a red zone. Uma jogada de corrida que foi parada em terceira e 1 e um passe incompleto para o recebedor novato Rome Odunze colocou Chicago em posição de chutar dois field goals para assumir a liderança por 6 a 0 antes que o dia de Williams acabasse.

“Certamente há positividade aí”, disse Eberflus sobre a estreia de Williams. “Não vamos esmagar isso. Sinto que temos muito trabalho a fazer e muitas coisas a realizar como um time de futebol, não apenas Caleb. Todos nós temos que jogar bem perto dele. É importante que continuemos melhorando antes do primeiro jogo.”

A confiança de Williams se destacou para os companheiros de equipe em uma tarde em que ventos fortes giravam dentro do Highmark Stadium e uma multidão quase lotada criou um ambiente barulhento para a estreia do novato. O quarterback era barulhento e preciso ao fazer chamadas no huddle e exalava uma confiança sentida pelos companheiros de equipe.

Chicago planeja dar a Williams entre 45 e 55 snaps em seus jogos restantes da pré-temporada contra Cincinnati e Kansas City. Os Bears recebem os Bengals na quinta-feira em um treino conjunto onde o quarterback pretende aproveitar o momento que ganhou em sua estreia.

“Você tem que entender onde estamos e entender o que temos e para onde estamos indo”, disse Williams. “É a coisa mais importante. Mas você também tem que estar onde seus pés estão. Quando você está lá fora no campo, quando você está se preparando para este jogo, você está aproveitando, você está se divertindo, você está se divertindo muito. Nós damos um passo para trás quando entramos amanhã.

“Damos um passo para trás, passamos pela fita e depois para a próxima. Para a próxima pré-temporada [game] e então você continua crescendo, crescendo, crescendo e você continua contando esses dias, contando essas horas e vai atrás disso.”