Executivo da PFL não está interessado em Muhammad Mokaev: ‘Aparentemente, ele é um pé no saco para lidar’

A fase difícil de Muhammad Mokaev está ficando cada vez mais difícil.

Menos de uma semana depois de ser dispensado sem cerimônia pelo UFC após uma vitória sobre Manel Kape no UFC 304, Mokaev viu suas opções de emprego futuro diminuírem ainda mais quando o presidente da PFL, Ray Sefo, rejeitou o interesse da PFL em disputar os serviços do peso-mosca.

“Falei com pessoas que sabem e, aparentemente, ele é um pé no saco para lidar”, disse Sefo na sexta-feira após o PFL 7. “E então, não, não estamos interessados.”

Mokaev, 24, é geralmente considerado um dos maiores talentos peso-mosca do mundo, atualmente na 10ª posição no ranking global do MMA Fighting. Sua vitória sobre Kape elevou seu recorde no UFC para 7-0, com vitórias adicionais sobre os contendores classificados Tim Elliott, Alex Perez e Cody Durden. No entanto, o UFC 304 também serviu como a última luta no contrato de Mokaev, e o CEO do UFC, Dana White, deixou claro após o evento que o UFC não está interessado em recontratar Mokaev.

“Os casamenteiros não são grandes fãs dele por vários motivos diferentes”, disse White.

“Acho que a PFL vai ter um ótimo cara invicto. Boa sorte para ele.”

A preparação para o UFC 304 não ajudou no caso de Mokaev, já que os dois lutadores entraram em uma briga no UFC Performance Institute e depois foram para o segundo round no hotel anfitrião durante a semana da luta em Manchester. Após o último incidente, Mokaev admitiu abertamente que enganou Kape para tirar uma foto juntos antes de dar um soco nele e iniciar uma cena selvagem.

Mokaev acabou derrotando Kape em uma decisão sem grandes novidades, mas White observou que o comportamento de Mokaev em relação ao UFC 304 foi apenas uma parte de um quadro maior.

“Houve tanta coisa ruim acontecendo nos bastidores com aquela coisa”, disse White.

“Ouça, as coisas que aconteceram aqui nos últimos meses, que começaram no [UFC Performance Institute] e outras histórias sobre esse surto, além de muitas outras coisas — esses caras [UFC matchmakers] não quero recontratá-lo.”

Após ouvir os comentários de White, Mokaev tentou explicar suas ações nas redes sociais e afirmou que seu sonho ainda é se tornar campeão do UFC.

“Espero que Dana me renove”, escreveu Mokaev.