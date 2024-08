Executivo esportivo australiano descontente com trollagem do disjuntor Raygun

A chefe de missão da Austrália, Anna Meares, rebateu as críticas feitas a Rachael Gunn depois que a dançarina de break foi ridicularizada online e na grande mídia por sua performance na estreia olímpica do esporte em Paris.

Gunn, uma professora universitária australiana de 36 anos conhecida no break como b-girl Raygun, perdeu todas as três batalhas do round-robin por um placar combinado de 54-0 na sexta-feira.

“Eu amo Rachael, e acho que o que ocorreu nas mídias sociais com trolls e guerreiros do teclado, e pegar esses comentários e dar a eles tempo de antena, foi realmente decepcionante”, disse Meares em uma entrevista coletiva no sábado. “Raygun é um membro absolutamente amado desta equipe olímpica. Ela representou a equipe olímpica, o espírito olímpico com grande entusiasmo. E eu absolutamente amo sua coragem. Eu amo seu caráter, e me sinto muito decepcionado por ela, que ela tenha sofrido o ataque que sofreu.”

Gunn rapidamente alcançou fama na internet enquanto competia contra algumas b-girls com metade de sua idade. Seus movimentos não convencionais não eram nada bons, enquanto falhavam em igualar o nível de habilidade de suas inimigas.

Em um ponto, Gunn levantou uma perna enquanto estava de pé e se inclinou para trás com os braços dobrados em direção às orelhas. Em outro, enquanto estava deitada de lado, ela alcançou os dedos dos pés, virou e fez de novo em um movimento apelidado de “canguru”.

“Eu nunca iria vencer essas garotas no que elas fazem de melhor — seus movimentos poderosos”, disse Gunn. “O que eu trago é criatividade.”

Rachael Gunn, também conhecida como b-girl Raygun, foi eliminada em suas disputas de todos contra todos durante a estreia olímpica do breaking. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Clipes de sua rotina viralizaram no TikTok e em outros lugares, e muitos se encolheram com seus movimentos apresentados no palco olímpico como uma representação do hip-hop e da cultura breaking.

Gunn tem doutorado em estudos culturais, e sua página no LinkedIn observa que ela está “interessada na política cultural do breaking”. Ela disse que aceitou as críticas e zombarias com naturalidade.

“Todos os meus movimentos são originais”, ela disse aos repórteres. “A criatividade é muito importante para mim. Eu vou lá e mostro minha arte. Às vezes, isso fala com os juízes, e às vezes não. Eu faço o que faço, e isso representa arte. É disso que se trata.”

Meares disse que as críticas ao desempenho e à aparência de Gunn eram consistentes com o tipo de abuso misógino que as atletas femininas sofreram ao longo do último século enquanto lutavam por seu espaço no mundo esportivo.

“Em 2008, ela foi trancada em um quarto chorando por estar envolvida em um esporte dominado por homens como a única mulher, e foi preciso muita coragem para ela continuar e lutar por sua oportunidade de participar de um esporte que ela amava”, disse Meares, uma ex-ciclista campeã olímpica. “Isso a levou a vencer o evento de qualificação olímpica para estar aqui em Paris. Ela é a melhor breakdancer feminina que temos para a Austrália.”

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.