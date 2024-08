Executor imobiliário de OJ Simpson tentando liquidar ativos para pagar credores

OJ Simpson tem uma tonelada de dívidas que precisa pagar do além-túmulo – tantas que o executor de seu patrimônio diz que está tirando as luvas de pelica para juntar algum dinheiro, o mais rápido possível!

Malcolm La Vergneque deixou de ser advogado de longa data de OJ para agora administrar seu patrimônio depois que ele morreu em abril passado, disse ao TMZ … ele está tentando trazer mais de US $ 269.000 de uma das casas de OJ e pode ter que passar pelo filho de Simpson, Justinopara obtê-lo.

Malcolm diz que Justin – cuja mãe era Nicole Brown Simpson – ajudou seu pai a comprar sua casa “para sempre” em Las Vegas há alguns anos, e agora a propriedade quer recuperar o dinheiro que OJ colocou na casa, que LaVergne estima em cerca de US$ 159 mil.

Além do mais, ele diz que a casa agora vale mais de US$ 100 mil a mais do que quando foi comprada em 2022. Portanto, a posição de LaVergne é que tanto o patrimônio quanto o valor que OJ colocou na casa pertencem ao patrimônio de OJ.

É claro que os US$ 269 mil são apenas uma gota no oceano quando se trata de credores do patrimônio… ainda há a sentença de US$ 33,5 milhões que OJ devia às famílias de suas vítimas após o processo de homicídio culposo de 1997.



OJ foi absolvido em seu julgamento por assassinato mas mais tarde foi considerado responsável pelas mortes de Nicole e Ron Goldman em um tribunal civil de Santa Monica… e embora a sentença fosse originalmente de US$ 33,5 milhões, os juros sobre a dívida não paga teriam supostamente disparou para cerca de US$ 100 milhões.

Além de tudo isso, o espólio de OJ foi recentemente atingido com uma garantia fiscal de US$ 500 mil do Estado da Califórnia.

LaVergne diz que o patrimônio de OJ é praticamente inútil neste momento, então ele está revirando cada pedra para encontrar todas as fontes de receita para financiar o patrimônio e ajudar a pagar credores como o IRS, o Conselho Fiscal da Califórnia e os Goldmans.

O problema é que… LaVergne diz que está desapontado por estar encontrando forte resistência aos seus esforços para coletar e liquidar a propriedade de OJ – mas ele planeja ser duro com todos, incluindo a família de OJ.

Uma espécie de joia da coroa de Simpson que ele está tentando colocar em suas mãos é o anel do Hall da Fama do Futebol Profissional, que ele diz estar desaparecido desde que Simpson morreu … junto com um Rolex chique dele.

Ele está claramente irritado com o desaparecimento, dizendo-nos: “Pertence à propriedade e quero que seja colocado aos meus pés”.