Exposição “Acabou o Silêncio” do MPAL está no Pátio Maceió a partir desta quarta-feira

Prender a atenção da sociedade para um problema grave alertando-a para uma violência que, infelizmente, ainda reincide e atinge centenas de mulheres em nosso estado. Com esse propósito, a exposição “Acabou o silêncio”, criada para a campanha Agosto Lilás do Ministério Público do Estado de Alagoas de 2024, estará, a partir desta quarta-feira (21), no Shopping Pátio, na parte alta de Maceió. A exposição esteve no Maceió Shopping e é mantida, também, até o próximo dia 31 de agosto no Parque Shopping, em Cruz das Almas.

O tema da campanha serve para dizer às mulheres que não devem se sentir intimidadas e que existam meios de proteção que permitem que falem, gritem por seus direitos. Bem como para deixar os homens cientes de que as agressões cometidas (da lesão ao feminícidio) são crimes e não ficarão impunes. E que o Ministério Público está preparado para ouvir, amparar e agir pedindo as punições cabíveis para os agressores.

Os totens que fazem parte da exposição foram pensados com o intuito de provocar reflexões que incentivem reações antes que a violência atinja o irreversível: a morte. No Sopping Pátio a exposição fica próxima a Casa Lotérica e ao Centro de Vacinação.