Fã da MLB ensanguentado em briga selvagem no jogo do San Diego Padres

Dois fãs da MLB foram ao estádio na noite de terça-feira para assistir a um jogo de beisebol, mas em algum momento se encontraram no meio de uma luta de boxe – e a cena violenta foi toda capturada em vídeo.

A briga improvisada aconteceu durante o confronto Padres vs. Gêmeos se inclinam no PETCO Park em San Diego … quando um homem de blusa branca e um cara de terno todo preto decidiram se dar as mãos.