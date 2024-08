Fã dos Yankees chamado de calúnia homofóbica antes de Knockout Smack, novos programas de vídeo

O torcedor dos Yankees que nocauteou um homem fora de um jogo dos Phillies no início desta semana foi chamado de calúnia homofóbica pouco antes do violento tapa… novo vídeo, obtido por TMZ Esportes mostra.

Na filmagem, que foi tirada do lado de fora do Citizens Bank Park, na Filadélfia, em algum momento durante a vitória dos Pinstripes sobre o Phils na terça-feira… você pode ver um homem em um Arão Juiz jersey em uma discussão acalorada com um cara de camisa preta momentos antes de as coisas ficarem violentas.