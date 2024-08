Fábio Vieira, do Arsenal, pronto para empréstimo ao Porto – fontes

O atacante do Arsenal, Fábio Vieira, deve retornar ao seu antigo clube, o Porto, por empréstimo, disseram fontes a James Olley, da ESPN.

As negociações estão em estágio avançado entre os dois clubes sobre um acordo de empréstimo direto que não inclui nenhuma opção ou obrigação de compra.

O jogador de 24 anos se mudou do Porto para o Emirates Stadium por € 40 milhões (US$ 44,7 milhões) em 2022, mas tem lutado por tempo de jogo e consistência. Ele fez 49 aparições em suas duas temporadas no clube, marcando três gols e registrando nove assistências.

A competição por vagas no meio-campo só deve aumentar após a chegada iminente de Mikel Merino, da Real Sociedad. Fontes disseram à ESPN que o Arsenal concordou com uma taxa inicial de £ 28 milhões (US$ 36,6 milhões) pelo jogador espanhol.

Vieira deve ser a mais recente saída do Arsenal neste verão, após as saídas de Emile Smith Rowe, Cédric, Mohamed Elneny, Nuno Tavares e Albert Lokonga.

Enquanto isso, fontes disseram à ESPN que o atacante Eddie Nketiah está cada vez mais perto de uma transferência para o Nottingham Forest.