Famílias do 11 de setembro furiosas com acordo judicial para supostos terroristas, procurados por julgamento

Os americanos que perderam familiares nos ataques de 11 de Setembro estão a sentir-se traídos pelo seu próprio governo por causa de um acordo judicial para os terroristas acusados… uma bofetada total na cara, diz uma proeminente organização de vítimas.

Brett Eagleson – o presidente da Justiça do 11 de Setembro, uma organização que representa os sobreviventes do 11 de setembro e parentes das vítimas – disse ao TMZ … os federais não os informaram nem os consultaram antes do acordo pré-julgamento chocantee ele diz que é perturbador por vários motivos.



Para Brett, que perdeu o pai no ataque terrorista há 23 anos, o acordo é absolutamente horrível para estas famílias do 11 de Setembro… que, segundo ele, queriam ver o acusado enfrentar a música no tribunal.

Em vez de um longo julgamento de pena de morte, o alegado mentor do 11 de Setembro Khalid Shaikh Mohammad e dois de seus supostos cúmplices – Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash dar Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi – concordou em se declarar culpado de acusações de conspiração e cumprir penas de prisão perpétua. Agora, eles simplesmente apodrecerão na prisão até morrerem naturalmente.

Mas, Brett diz que as famílias das vítimas do 11 de setembro foram contra o acordo desde o início… eles dizem que a ausência de um julgamento os impede de obter respostas e responsabilizar os homens, e a Arábia Saudita… uma batalha separada Brett e companhia. têm brigado no tribunal.

O Pentágono, o Departamento de Defesa, os promotores federais e os presidentes de ambos os lados do corredor estão atraindo a ira de Brett aqui… ele diz que tem sido uma decepção total de todos os ramos e formas de governo – e se você ouvir seu raciocínio, ele certamente tem razão.