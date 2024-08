Famoso campo de beisebol da ‘League Of Their Own’ pega fogo

Um dos campos de beisebol mais famosos da história de Hollywood foi totalmente queimado na quinta-feira… quando o diamante usado em “A League of Their Own” foi engolido pelas chamas.

De acordo com relatórios locais o incêndio no Jay Littleton Ball Park em Ontário, CA começou cerca de 30 minutos antes da meia-noite… e ficou tão forte que nada pôde ser feito para preservar o marco.

As autoridades locais dizem que as chamas vieram do banco de reservas e do estádio… embora não esteja claro o que começou tudo.