Famoso criador de biscoitos Amos, Wally Amos, morto aos 88 anos

Wally Amóso fundador da marca Famous Amos Cookies, morreu… seus filhos, Shawn dar Sara Amósconfirmado.

De acordo com os filhos do rei dos biscoitos, Wally faleceu em sua casa em Honolulu, no Havaí, na terça-feira, após sofrer complicações de demência.

Wally se tornou um nome de destaque no mundo da alimentação depois de transformar um empréstimo de US$ 25 mil no famoso império Amos Cookies. WA agitou o jogo dos produtos assados ​​​​ao usar uma receita de sua tia, que incluía ingredientes reais – sem adição de produtos químicos ou corantes.

Inicialmente, ele lançou uma única loja principal em Los Angeles, antes de expandir sua marca para incluir produtos embalados que são amplamente vendidos em supermercados e máquinas de venda automática.

Wally fez questão de ser o rosto da marca, já que muitas vezes pegava a estrada para divulgar seus deliciosos doces. No entanto, ele teve dificuldades financeiras com o rápido crescimento da empresa e vendeu sua participação no negócio para o Grupo Shansby em 1988 por US$ 3 milhões.

Wally Amos também apareceu uma vez em um episódio de "The Office".

Wally continuou sendo um nome familiar, entretanto… e chegou à grande mídia. Ele até apareceu em sitcoms como “The Jeffersons”, “Taxi” e “The Office”.

Ele tinha 88 anos.