Fanáticos nomeiam o pai de Marvin Harrison Jr. em novo processo

TEMPE, Arizona — A Fanatics abriu novamente o processo contra o novato wide receiver Marvin Harrison Jr. do Arizona Cardinals no final da semana passada, expandindo-o para incluir alegações de fraude contra seu pai, Marvin Harrison Sr.

No processo revisado, que foi aberto na sexta-feira na Suprema Corte do Estado de Nova York, a Fanatics nomeou o membro do Hall da Fama do Futebol Profissional Harrison Sr. como parte no processo e alega que ele “ajudou e instigou a fraude de Harrison Jr. contra a Fanatics”.

O motivo do processo da Fanatics contra Harrison Jr., que foi aberto em 18 de maio, é uma suposta quebra de contrato por parte de Harrison Jr. O processo reaberto da Fanatics alega que os réus no caso “induziram deliberadamente a Fanatics a acreditar que havia um contrato vinculativo entre Harrison Jr., sua empresa e a Fanatics, e que Harrison Jr. havia assinado esse contrato”.

O processo também alega que “Harrison Sr. levou os Fanatics a acreditarem que Harrison Jr. havia assinado o Termo Vinculativo”.

As novas alegações decorrem de dois depoimentos — um de Harrison Jr. e um de Harrison Sr. — protocolados em 31 de julho, que declararam que foi Harrison Sr., não Harrison Jr., quem assinou o termo vinculativo que está no centro do processo. Ambos os depoimentos foram escritos para serem verdadeiros sob pena de perjúrio.

Fanatics revisou suas contagens de quatro para seis, substituindo duas contagens iniciais. Fanatics alega que foi levado a acreditar que estava negociando o termo vinculativo com Harrison Jr. por meio de Harrison Sr., mas que seria Harrison Jr. quem assinaria o termo. Essa crença foi desmantelada com os depoimentos de julho de Harrison Jr. e Harrison Sr.

No processo revisado, a Fanatics alega que a assinatura no termo de compromisso vinculativo “tem uma semelhança impressionante” com a assinatura de Harrison Jr. no W-9 que Harrison Jr. teve que fornecer para sua empresa, The Official Harrison Collection, bem como com os autógrafos vendidos no site da empresa.

Junto com o processo revisado, a Fanatics também apresentou exemplos da assinatura de Harrison Jr. do termo de compromisso, um autógrafo do site de sua empresa e seu W-9, junto com a assinatura de seu pai. A Fanatics alega que Harrison Jr., Harrison Sr. e The Official Harrison Collection “executaram o Termo de Compromisso para promover seus próprios interesses e obter alavancagem de negociação com outros licenciados para obter lucros ainda maiores”.

Novos detalhes foram incluídos no processo revisado, incluindo que quando a Fanatics enviou a Harrison Sr. uma cópia do termo vinculativo em maio de 2023, a Fanatics disse que seu entendimento era que o acordo era entre Harrison Jr. e a Fanatics.

Em seu depoimento de 26 de julho, Harrison Jr. disse: “Nunca tive a intenção de estar pessoalmente vinculado ao ‘Binding Term Sheet’ e não estou pessoalmente vinculado a ele.” O processo alega que Harrison Sr. nunca contestou isso.

O processo revisado também alega que Harrison Jr., The Official Harrison Collection e Fanatics tinham três acordos “executados ou contemplados”: um acordo de promoção e licença, o Binding Term Sheet e um acordo de promoção e licença alterado e reformulado.

O depoimento de Harrison Jr. de 26 de julho, o terceiro dia do campo de treinamento dos Cardinals, gira em torno de Harrison Jr. dizendo que o acordo com a Fanatics era entre sua empresa, The Official Harrison Collection, e a Fanatics, e não entre ele e a Fanatics.

“Não é um acordo entre Fanatics e eu”, disse Harrison Jr. no processo. “Nunca me pediram, nem eu nunca assinei, nenhum documento que me obrigasse pessoalmente a fazer algo em relação ao ‘Binding Term Sheet.'”

Além disso, em meados de agosto, uma carta foi enviada ao juiz pelo advogado da Fanatics dizendo que ambas as partes concordaram com potenciais mediadores. O tribunal disse ao advogado, Robert Longtin, que o nome do mediador precisava ser enviado ao tribunal até 6 de setembro.